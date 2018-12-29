Штучний інтелект створив інтерактивну карту сонячних панелей

Система штучного інтелекту, яку розробили дослідники із Стенфордського університету, створила карту сонячних панелей в США. Розробка отримала назву DeepSolar і виконала завдання, яке їй поставили розробники, всього за кілька тижнів.

Про це повідомляє "Популярная механика".

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Вручну вести підрахунок загальної кількості сонячних панелей, зрозуміло, дуже незручно. Для вирішення даної проблеми фахівці зі Стенфордського університету розробили систему глибокого навчання DeepSolar, призначену для аналізу супутникових знімків і картування всіх видимих ​​сонячних панелей в США.

В ході роботи система визначила безліч таких панелей, будь то приватні установки на дахах будинків або установки на великих сонячних фермах.З роботою DeepSolar, як зазначається, впоралася всього за кілька тижнів, в той час як звичайний підхід міг би зажадати роки (і в підсумку дані б уже встигли застаріти).



Інтерактивна карта сонячних панелей в США

На основі отриманих даних влада може більш точно визначати стратегії по переходу на поновлювані джерела енергії і, наприклад, відслідковувати, наскільки активно здійснюється перехід на сонячну енергетику в тому чи іншому регіоні.

Відзначимо, що всього DeepSolar нарахувала близько 1,47 мільйона сонячних панелей в США. Найбільш висока концентрація сонячних панелей спостерігається на південному заході країни, зокрема в Каліфорнії. За допомогою даних, отриманих системою, була складена карта сонячних панелей США, яка в інтерактивному вигляді доступна на сторінці проекту.

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