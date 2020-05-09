Система підзарядки електромобілів в русі показала рекордну ефективність

Команда інженерів зі Стенфорда створила систему бездротової зарядки автомобіля з ефективністю передачі енергії 92%. Прототип здатний передавати енергію на відстань 1 метр, що робить можливим створення систем зарядки електромобілів в русі через монтаж заряджаючих модулів в дорожньому полотні. Першою технологія буде випробувана на складських навантажувачах, які зможуть працювати без зупинок.

Технологія бездротової зарядки батарей електромобілів вже доступна, але сумісні з нею машини повинні припаркуватися в потрібному місці, щоб запустити процес, розповідає New Atlas. Магнітне поле, що виникає між джерелом і приймачем, резонуючими на одній частоті, дозволяє передавати енергію через невелику відстань в кілька сантиметрів.

Цікаво Стартап Zoox показав запис годинної поїздки робомобіля по Сан-Франциско

Попередні розробки

Встановивши зарядний пристрій під дорожнім покриттям, можна забезпечити постійне підживлення акумуляторів під час руху трасою. Цю ідею кілька років розробляють вчені різних країн. Одна з проблем, з якою вони стикаються – неоднакова відстань між джерелом енергії і котушкою. Якщо воно змінюється, ефективність зарядки падає.

Три роки тому інженер зі Стенфорда Фень Шаньхуей побудував систему, яка вирішує цю проблему. Встановивши підсилювач і резистор зворотного ланцюга, він домігся того, щоб робоча частота змінювалася автоматично при зміні дистанції між зарядним пристроєм і автівкою. На жаль, версія виявилася неефективною для практичного застосування, позаяк вимагала занадто багато енергії, а передавала автомобілю всього близько 10%.

Як працює технологія

Дослідники продовжили роботу і замінили підсилювач на імпульсний модуль, а потім багато часу витратили на налаштування ланцюга. В результаті продуктивність пристрою досягла 92%.

Хоч прототип здатний передавати всього 10 ват електрики на відстань до одного метра, команда не бачить причин, чому б цю технологію можна було масштабувати і застосовувати для бездротової зарядки рухомих електромобілів.

Втім, для початку технологію хочуть випробувати не на магістралях, а на складах, де роботи-вантажники могли б працювати майже без зупинок. Або на дахах будинків, над якими літають дрони – тоді їм не довелося б повертатися на базу для підзарядки.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно