Скільки американців переконані, що електрокарам потрібен бензин: дослідження

Практично всі виробники автомобілів вже представили власні електрокари або готуються представити. Проте, як виявилося, далеко не всі американці розуміють, в чому різниця між двигуном внутрішнього згорання та електродвигуном.

Актуальне опитування показало, що з технологіями у великої частки населення США все погано, повідомляє Medium.

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Результати дослідження. Дослідження проводила компанія Ford. Згідно з результатами опитування, близько 42% американців упевнені, що автомобілі з електричними силовими установками необхідно заправляти бензином. Причиною такого дивного судження стало те, як власники електромобілів поповнюють заряд своїх транспортних засобів.

Як правило, 80% власників таких моделей заряджають їх біля будинку або біля стін офісу. У з вважають в'язку з тим, що власники традиційних автомобілів з ДВС не бачать процесу зарядки на спеціальних станціях, вони, що цим автомобілям теж потрібен бензин чи дизельне паливо.

Дослідження також дозволило з'ясувати й інші популярні думки щодо електротранспорту.

Як виявилося, 90% опитаних впевнені, що швидкий розгін не можна відносити до переваги електрокара, оскільки він «споживає занадто багато енергії». Ще 80% заявили, що не стали б використовувати автомобіль з електродвигуном в складних погодних умовах, а 65% відмовилися б від поїздки на такому авто по бездоріжжю.

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