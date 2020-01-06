Скільки заробляють керівники Apple: з’явились їхні зарплати

CEO корпорації Apple Тім Кук передав SEC (Комісія з цінних паперів і бірж США) дані про свою зарплату у компанії. Його заробіток в 2019 році становив понад 11 мільйонів доларів.

Як передає видання macrumors.com, Кук заробив базову зарплату в розмірі 3 мільйони доларів та додаткову доплату 7,7 мільйонів доларів ​​у вигляді заохочень за виконання планів.

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Окрім того, Тім Кук заробив 884 тисяч доларів, як додаткову компенсацію. Тож загальна сума зарплати склала 11 555 466 доларів.

При цьому, додаткова компенсація включала відпускні на загальну суму 92 тисячі доларів, а також 457 083 доларів, як витрати на безпеку та 315 311 доларів за особисте користування приватного літака.

Тим не менше, зарплата Тіма Кука у 2019 році була на 4 мільйони доларів меншою, ніж в 2018 році. Два роки тому CEO Apple заробив понад 15 мільйонів доларів.

Зарплата інших керівників Apple

Здебільшого решта керівників Apple отримували базовий оклад в розмірі мільйона доларів, а також акції та винагороди від 20 до 25 мільйонів доларів. Так, Лука Маестро, Кейт Адамс і Джефф Вільямс заробили понад 25 мільйонів доларів.

Анжела Арендтс, яка пішла з корпорації на початку року, заробила 22 мільйони доларів, а її наступник Дейрдре О'Брайен – 19 мільйонів доларів.

А от середня зарплата в Apple становить 57 596 доларів (майже 3,7 мільйона гривень). Стільки заробили співробітники роздрібної торгівлі та служби підтримки.

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