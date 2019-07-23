Скільки заробляють українські IT-шники: нова статистика

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Скільки заробляють українські IT-шники
Скільки заробляють українські IT-шники / ua.news

Спеціалізований портал DOU провів дослідження та визначив середні зарплати в українській IT-сфері у червні-липні цього року. В опитуванні взяло участь 11 439 осіб.

Як свідчить дослідження DOU, середня зарплата Senior-розробника за рік виросла на 180 доларів, middle – 300 доларів, а Junior – на 50 доларів.

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Найвища зарплата у Києві. Далі йдуть Львів, Одеса та Житомир. Хоча, у деяких напрямках у регіональних містах зарплата вища, ніж в столиці. Наприклад, середня зарплата NET-розробників в Одесі і Львові 200 доларів вища, ніж у Києві. А от С ++ розробники у Львові отримують на 400 доларів більше за київських колег.

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплата в IT сфері по містах України

До речі, серед найбільш оплачуваних фахівців цієї сфери – випускники Житомирської політехніки, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля і Донецького національного технічного університету.

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплата відповідно до мови програмування

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес
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