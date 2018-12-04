Skype отримає дуже корисну функцію

Корпорація Microsoft планує запустити функцію субтитрів в режимі реального часу в месенджері Skype. Редмондці переконані, що таким чином вони зроблять сервіс доступнішим для людей із вадами слуху.

Про це повідомляється в офіційному блозі Microsoft.

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За переконанням розробників, люди, які мають проблеми із слухом, зможуть читати те, що вимовляє іх співрозмовник в Skype. Система автоматично розпізнаватиме слова та дешифруватиме їх у текст, прокручуючи його. Розробники також планують в майбутніх версіях програми додати окреме вікно для цього.

Опцію можна буде встановити за замовчуванням у налаштуваннях або ввімкнути просто під час бесіди.

До того ж, Microsoft обіцяє, що функція запрацює через кілька тижнів, а самі субтитри підтримуватимуть більш як 20 мов.

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