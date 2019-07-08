Слідами Маска: Amazon теж запускає супутники для глобального інтернету

Компанія Amazon теж вирішила запустити супутники для глобального інтернету Project Kuiper. На орбіту мають відправити понад 3 тисячі супутників.

Як пише видання Engadget, Amazon вже відправила відповідну заявку у Федеральну комісію зв’язку для отримання дозволу.

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Деталі. Amazon планує відправити 3236 супутників, які мають бути згруповані у 98 сузір'їв на орбіті, і їх розмістять на висоті від 590 до 630 км.

Як пояснили в компанії, за допомогою цих супутників Amazon зможе забезпечити доступом до мережі десятки мільйонів людей по всьому світу. Щоправда, керівники проекту наголошують, що важкодоступні регіони, наприклад Аляска, все одно залишаться без інтернету.

Що відомо про проект Маска? Наприкінці травня компанія SpaceX, власником якої є Ілон Маск, успішно вивела на орбіту перші 60 супутників, які роздаватимуть інтернет в рамках масштабного проекту Starlink.



За задумом Маска, ці супутники зможуть забезпечити інтернет-зв'язок на території всієї земної кулі за допомогою сонячної енергії. Компанія до них хоче запустити в космос ще тисячі таких супутників.

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