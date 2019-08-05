Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S став вдвічі дешевший

Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S став покращеною версією флагмана Mi MIX 2. Його представили у березні минулого року.

З того часу він стабільно дешевшав. Нині вартість Xiaomi Mi MIX 2S знизилась вдвічі.

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Нова ціна. На старті продажів він коштував 527 доларів. Згодом його ціну опустили до 330 доларів, а потім – до 290 доларів.

При цьому зараз Mi MIX 2S можна купити на китайському ринку за 260 доларів (6 500 гривень).

Чим цікавий. Нині цей смартфон виглядає не надто цікаво. Він працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 845. Основна камера має два модулі та 12 М (ширококутний + телефото). Ємність акумулятора становить 3400 мАг. Внизу бачимо товсте підборіддя – не надто учасний вигляд.

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