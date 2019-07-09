Смартфон Xiaomi Mi Mix 4: з’явились характеристики і ціна

За чутками, компанія Xiaomi має представити нову модель лінійки Mi Mix вже цієї осені. При цьому ЗМІ вже оприлюднили деякі технічні характеристики та навіть ціну новинки.

Що відомо про характеристики. Як пише gizchina.com, Xiaomi Mi Mix 4 буде оснащений флагманським процесором Qualcomm Snapdragon 855. Він працюватиме у парі з 6 ГБ оперативної пам’яті. Цікаво, що попередня модель Mi Mix 3 мала аж 10 ГБ оперативки, тож ця інформація викликає подив.

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Новинка отримає абсолютно безрамковий дисплей, щоправда чи буде використано технологію слайдера, як у попередника, не повідомляють. Можливо, селфі-камера буде висувною, як у Redmi K20.

Що відомо про Xiaomi Mi Mix 4

Також за чутками, що пристрій отримає дисплей з роздільною здатністю 3120х1440 пікселів.

Він буде оснащений подвійною основною камерою з роздільною здатністю модулів 48 Мп +16 Мп. Фронтальна камера має мати роздільну здатність на 32 Мп. Акумулятор матиме ємність 4500 мАг та буде підтримувати швидку і бездротову зарядку.

Ціна. За даними джерела, Mi Mix 4 буде коштувати 57 990 юанів – це 845 доларів або 21 580 гривень.

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