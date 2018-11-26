Смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro "засвітився" на фото

В мережі з’явилась інформація щодо нового смартфона компанії Xiaomi. За попередньою інформацією новинка отримає назву Xiaomi Redmi 7 Pro, проте поки китайський виробник офіційно не анонсував девайс.

Про це повідомляє iGeekPhone.

Читайте також: LG запатентувала смартфон із абсолютно рекордною кількістю камер

Цей відносно недорогий смартфон прийде на зміну моделі Redmi 6 Pro. Він отримає дуже тонкі рамки навколо дисплея з невеликим напівкруглим вирізом і потрійну основну камеру.



Xiaomi Redmi 7 Pro отримає безрамковий дизайн

Апаратної основою стане просунутий процесор середнього рівня Snapdragon 710. Окрім того, новинка отримає 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті та внутрішнє сховище на 64 або 128 ГБ.



Xiaomi Redmi 7 Pro коштуватиме близько 200 доларів

Основна камера отримає подвійний модуль на 12 і 8 мегапікселів, а фронтальна камера на 12 Мп зможе проводити аутентифікацію по обличчю користувача.



Xiaomi Redmi 7 Pro отримає подвійну основну камеру

Варто зазначити, що при цьому стартова ціна для Xiaomi Redmi 7 Pro очікується на рівні 216 доларів (близько 5 700 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно