Смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro "засвітився" на фото

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Смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro "засвітився" на фото
Смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro "засвітився" на фото / Фото з вільних джерел

В мережі з’явилась інформація щодо нового смартфона компанії Xiaomi. За попередньою інформацією новинка отримає назву Xiaomi Redmi 7 Pro, проте поки китайський виробник офіційно не анонсував девайс.

Про це повідомляє iGeekPhone.

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Цей відносно недорогий смартфон прийде на зміну моделі Redmi 6 Pro. Він отримає дуже тонкі рамки навколо дисплея з невеликим напівкруглим вирізом і потрійну основну камеру.

Xiaomi Redmi 7 Pro
Xiaomi Redmi 7 Pro отримає безрамковий дизайн

Апаратної основою стане просунутий процесор середнього рівня Snapdragon 710. Окрім того, новинка отримає 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті та внутрішнє сховище на 64 або 128 ГБ.

Xiaomi Redmi 7 Pro
Xiaomi Redmi 7 Pro коштуватиме близько 200 доларів

Основна камера отримає подвійний модуль на 12 і 8 мегапікселів, а фронтальна камера на 12 Мп зможе проводити аутентифікацію по обличчю користувача.

Xiaomi Redmi 7 Pro
Xiaomi Redmi 7 Pro отримає подвійну основну камеру

Варто зазначити, що при цьому стартова ціна для Xiaomi Redmi 7 Pro очікується на рівні 216 доларів (близько 5 700 гривень).

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Ціни
Джерело: Техно
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