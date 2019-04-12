Смартфон за кермом виявився небезпечніший за алкоголь: статистика

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Смартфони за кермом вбили в США понад 6 тисяч людей
Смартфони за кермом вбили в США понад 6 тисяч людей / nachasi.com

Смартфони за кермом виявились небезпечнішими від пияцтва. Про це кажуть аналітики компанії Zendrive. Статистику підготували з урахуванням майже 260 мільярдів кілометрів дороги.

Як йдеться у дослідженні, у минулому році водії зі смартфоном в руках стали причиною смерті 6 227 пішоходів на території США Загалом на дорогах країни загинуло 35 тисяч людей.

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При цьому, водії стали на 10% частіше відволікатися, що серйозно знижує їхні водійські навички: ігнорують третину шляху, повільніше їздять, не вчасно гальмують тощо.

Рівень реакції такого водія такий же, як у людини з рівнем алкоголю в крові 0,8 % (В Україні допустима для водіння норма – 0,2 %, в США –0,5 – 0,8%, в залежності від штату).

При цьому, людей зі смартфонами на дорогах значно більше, ніж напідпитку. Крім того, вони перебувають на дорогах в пік завантаження – з 7 до 18 години. Нетверезі водії частіше з'являються з півночі до 3 години ночі, коли дороги порожні.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно
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