Офіційна презентація приставки Sony PlayStation 5 відбулася 11 червня. Представники компанії провели анонс в форматі онлайн-трансляції, де розкрили технічні характеристики консолі і показали новий геймпад у дії. Старт продажів призначили на кінець 2020 року.

Чому чекати початку продажів доведеться так довго? У зв'язку з непередбаченими подіями цього року ігрова індустрія зазнає труднощів. Щоб провести масштабний реліз і грамотно налагодити ланцюжок поставок, Sony вирішили почекати. Поки фанати чекають появи консолі в Україні або хоча б в світі, розкриємо її відмінні риси.

Дизайн PS 5, як тріумф науково-технічного прогресу

Несподівано для фанатів консоль виконана переважно в білому кольорі. Корпус розбавляє тільки стильна чорна вставка посередині. Геймпад виконаний в ідентичній колірній гамі.

У приставки нестандартний форм-фактор. Соні Плейстейшен 5 можна розмістити вертикально і горизонтально. Щоправда, з одним маленьким "але" – для горизонтального розміщення потрібно використовувати спеціальну підставку. Продаватися будуть дві версії:

1. З дисководом, що зчитує диски 4K Blu-ray;

2. Без дисковода, розрахована тільки на Діджитал-ігри.

У другій версії більш тонкий корпус і навіть є окреме назва – Digital Edition. Обидві консолі виглядають максимально лаконічно.

Під час презентації було розкрито зовнішній вигляд Sony PlayStation 5, а ось ціна поки залишилася в секреті. Трохи пізніше інсайдери заявили, що вартість буде коливатись в межах 450 $.

Надпотужний центральний і графічний процесор в Sony PlayStation 5

Про технічні характеристики представники бренду говорили ще 18 березня на позачерговій попередній презентації. Цього разу компанія взяла курс на універсальність, приклавши всі зусилля, щоб розробникам було легко оптимізувати ігри під характеристики консолі.

Продуктивність пристрою під контролем процесора AMD Ryzen Zen 2 на вісім ядер. Відповідальність за графіком несе не менш потужний чіпсет AMD Radeon RDNA 2. Обидва побудовані на базі сучасного 7-нанометрового техпроцесу.

Гордість Sony PS 5 – це саме графічний адаптер з прискореною технологією трасування променів. На екран передається максимально деталізоване і реалістичне зображення. Технологія трасування передбачає створення ефекту, при якому рух світла і його відображення від поверхонь здається абсолютно реальним. Приставка сумісна з іграми в розширені 8K. Це сміливий, впевнений і зухвалий крок в майбутнє!

Високошвидкісний стандарт пам'яті

Розробники оснастили консоль пам'яттю нового покоління – GDDR6 на 16 Гб. У парі з нею працює SSD-накопичувач, ємність якого склала 825 Гб. Що це дає? Цілий комплекс переваг:

– Скорочення часу, що витрачається на передачу файлів, завантаження екрану й інші операції, що не належать до ігрового процесу безпосередньо;

– Моментальне перемикання між ігровими локаціями;

– Можливість запуску важких ігрових реальностей без оптимізації завантажувальних файлів.

– Консоль Sony PlayStation 5 працює так швидко, як жодна інша в світі!

Соковитий звук для більшого занурення в ігровий процес

Приставка отримала об'ємний звуковий модуль. Щоб насолодитися чистим 3D-звуком не потрібно підключати додаткову акустичну систему. Вбудований 3D-модуль для обробки звуку – це революційне рішення. Користувачі зможуть відрізнити навіть не дуже гучні звуки, наприклад, подув вітру.

Створення тривимірного звукового ефекту дозволить розуміти, звідки наближається інший персонаж. Звуки будуть наче оперізувати під час гри і повністю занурювати в процес.

Підтримка віртуальної реальності

Уже відомо, що VR-гарнітура, розроблена для PS4 Pro, сумісна і з PS 5. Представники бренду заявили, що незабаром буде презентовано шолом віртуальної реальності другого покоління. Цілком ймовірно, що його покажуть разом з повномасштабною презентацією нової консолі.

Шолом другого покоління повинен отримати гігроскопічний сенсор і датчик руху. При цьому кути огляду збільшаться до 120 °. Інженери працюють над адаптивним шоломом, який буде індивідуально налаштовуватись на користувача.

Вдосконалений ігровий контролер

Оновиться не тільки консоль, але і геймпад. Новий бездротовий контролер DualSense допоможе зробити гру більш чуттєвою. Він реалізований за технологією адаптивного натискання кнопок.

Розробники прибрали кнопку Share, замінивши її на Create. Вона розрахована на якісний запис ігрового процесу з подальшою можливістю поділитися контентом.

Корпус контролера оснащений вбудованими мікрофонами, які дозволяють гравцям обговорювати процес без підключення гарнітури. Звичайно, спілкуватися з гарнітурою буде зручніше, але для коротких чатів підійде спрощений варіант в корпусі геймпада.

Для підзарядки пристрою обладнано роз'ємом USB Type-C.

Голосовий помічник

В консолі Sony Play Station 5 нарешті з'явиться голосовий асистент з підтримкою штучного інтелекту. Помічник стане справжнім другом для геймерів. До нього можна буде звернутися в складному ігровому сценарії, щоб отримати поради та опрацювати нову стратегію гри. За допомогою асистента користувачі зможуть прокладати маршрути, перемикати ігрові режими і просто отримувати підбадьорення.

Чого ще чекати

Крім глобальних оновлень, слід розглянути і менш масштабні:

– Приставка отримає зворотну сумісність, тобто зможе запускати ігри, розроблені для приставок попередніх поколінь;

– При активації "Режиму сну" нова приставка споживає в 17 разів менше енергії, ніж PS 4;

– Модель з 4K Blu-ray приводом зможе читати диски об'ємом до 100 Гб;

– Для підключення до інших пристроїв призначені 4 роз'єми USB 3.2;

– Консоль сумісна з 4K і 8K телевізорами, що підтримують частоту оновлення до 120 Гц.

Вигідно придбати нову модель ігрової приставки можна буде в інтернет-магазині Фокстрот.