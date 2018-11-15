Sony закриває ігрові сервери для PlayStation 3

Компанія Sony почала розсилати користувачам ігрових приставок PlayStation повідомлення, про закриття деяких серверів вже в січні 2019 року. Проте це попередження стосується лише власників PlayStation 3.

Про це повідомляє SlashGear.

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Закриття ігрових серверів зачіпає відносно невелику кількість ігор, жодна з яких не може похизуватися великою кількістю гравців на даний момент.

У листі зазначаються такі ігри: Warhawk, Twisted Metal, PlayStation All-Stars: Battle Royale і Sound Shapes. Закриття заплановано на північ за тихоокеанським часом 31 січня 2019 року. Після цього користувачі PlayStation 3 не зможуть отримати доступ до мережевої багатокористувацької складової цих ігор.

Зазначимо, днями Sony PlayStation 3 відсвяткувала черговий день народження. 11 листопада 2006 року Sony випустила PlayStation 3 в Японії, в США консоль надійшла в продаж через тиждень, в Європі – 23 березня 2007.

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