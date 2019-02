Sony займеться розробкою мультиплеєрних ігор, як Fortnite: деталі

Очільник компанії Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Шон Лейден в інтерв’ю виданню Business Insider повідомив, що в майбутньому PlayStation зосередиться на багатокористувацьких іграх.

Як повідомляє Wccftech, Sony Interactive Entertainment – один з останніх великих видавців, що підтримують якісні традиційні поодинокі проекти.

На ринку збільшується кількість багатокористувацьких ігор-сервісів на зразок Fortnite, Apex Legends, Anthem і Tom Clancy's The Division, тоді як Sony випускає God of War, Horizon Zero Dawn, Detroit: Become Human та інші сюжетні продукти. Але все коли-небудь змінюється.

Я думаю, що всі ці сюжетні ігри ми робимо дуже добре. Чому ми приділяємо не надто багато уваги, так це мультиплееру,

– підкреслив Шон Лейден.

Варто зауважити, що він говорив не про кооперативні ігри за одним екраном або по мережі, хоча вважає, що індустрія повинна озирнутися на них. Шон Лейден мав на увазі проекти на кшталт Grand Theft Auto Online, Call of Duty і Fortnite.

Worldwide Studios, як я сказав, дуже сильно захопилася сюжетними іграми. Силою оповідання. Великим, захоплюючим досвідом. Але не особливо – мультиплеєрною стороною. Ви побачите, як ми почнемо шуміти в цій галузі,

– оголосив глава Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

