Соцмережа "ВКонтакте" знову працює в Україні

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ВКонтакте працює в Україні – соцмережа ВК знову доступна
Соцмережа "ВКонтакте" доступна в Україні / Unsplash

Мобільний додаток "ВКонтакте" знову доступний українцям. Розробники російської соціальної мережі знайшли спосіб обійти блокування, а оператори поки не можуть вирішити цю проблему.

Як повідомляє ресурс "Ліга.Tech", десктопна версія соціальної мережі досі залишається недоступною.

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Що відомо про блокування? Нагадаємо, в 2017 році в Україні заблокували російські соцмережі "ВКонтакте" та "Одноклассники", а також сервіси "Яндекс" та Mail.ru. Згідно з Указом Президента, заборона повинна була протриматися три роки з моменту підписання відповідного документу, однак в 2019 році Петро Порошенко продовжив дію санкцій ще на три роки.

Що трапилося? Останнім часом користувачі соцмереж все частіше повідомляють: вони без проблем заходять в заборонені в Україні російські соцмережі. Раніше такі випадки відбувалися рідко. І пов'язані були з тим, що додатки цих сервісів іноді міняли свою IP-адресу, а операторам потрібен деякий час, щоб виявити їх.

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Як вдалося обійти блокування? З початку липня 2019 року мобільна версія "ВКонтакте" почала обходити блокування – раніше для того, щоб зайти на сайт, доводилося користуватися VPN. Тепер же у "ВКонтакте" можна зайти як через мобільний інтернет Vodafone, "Київстар" та lifecell, так і через кабельні мережі. Вся справа в VPN-сервісі, який вбудували в додаток соцмережі. У 2017 році він з'явився в Android-версії, а тепер і на iOS.

Реакція українських операторів. В "Укртелеком" запевняють, що вже почали шукати рішення. У "Воля" відзначили, що блокують заборонені веб-сайти, але якщо клієнт хоче обійти блокування і у нього є необхідні навички, то він зможе це зробити.

У Vodafone та "Київстар" заявили, що у них немає інструментів, щоб впоратись з цим методом обходу. У lifecell кажуть, що з 2017 року не змінювали спосіб блокування, але це не означає, що його не можна обійти.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет ВКонтакте Заборона ВКонтакте Укртелеком
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