Кабмін переходить на інструменти Google: що це дасть

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Співпраця Кабміну і Google / computerworld.com

У Кабінеті міністрів стартував пілотний процес щодо впровадження інструментів Google. Корпорація вже надала уряду тисячу безкоштовних акаунтів.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

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Мета

"Ви навіть не уявляєте, скільки часу витрачають державні службовці через те, що не можуть просто "зашерити" документи та працювати над ними разом. Замість цього багато часу йде на логістику папірців та кресленню по них олівцями", – каже міністр.

За його словами, він розраховує на такі сервіси як Google Docs, Spreadsheet, а також Google Forms.

Останній сервіс особливо важливий. Як каже Дубілет, нині працівники витрачають чимало часу, щоб зібрати інформацію від інших держорганів, адже це відбувається через документи, а далі ці дані систематизують вручну.

"Звісно, є випадки, коли інструменти Google використовувати неможна (наприклад, інформація з обмеженним доступом), але таких випадків небагато", – додав міністр.

Ще одне нововведення

Раніше Дубілет заявляв, що держава витрачає на стаціонарні телефони мільярди гривень. Однак, ці телефони забезпечують прямі лінії для спілкування з президентом, прем'єром, спікером Ради.

Тож він планує перевести роботу на смартфони. Для цього планують створити додаток для тих людей, які користуються урядовим зв'язком через захищені лінії стаціонарних телефонів.

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Теги: Техно Новини Техно Дмитро Дубілет Google Кабінет Міністрів України Інтернет
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