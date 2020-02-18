Спорткар Nissan GT-R перетворили на "камеру на колесах": відео

Nissan GT-R Nismo 2020 – це нова "заряджена" версія неймовірно швидкого Nissan GT-R. Аби зняти такий спорткар на гоночному треку доведеться відшукати не менш потужний автомобіль. Однак компанія Nissan знайшла цікавіший спосіб.

Що відомо про новий спорткар

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Nissan GT-R Nismo 2020 – це 20-дюймові литі колеса, 3,8-літровий двигун V6 VR38DETT на 600 кінських сил з турбінами від гоночного GT-R GT3, а також просунута коробка передач.

Як знімають спорткари

Зазвичай на треках для зйомки гоночних автомобілів використовують потужні позашляховики. На них вішають камери і випускають на трасу. Ось тільки де знайти такий швидкий позашляховик, який не відставатиме від GT-R Nismo?

Що придумала Nissan

Представники компанії взяли звичайну версію GT-R і, обладнавши її камерами, почали зйомку нового спорткара.

Зйомка Nissan GT-R Nismo 2020 – дивіться відео

Професійний водій і експерт з автомобільного відео Мауро Кало розповів, що інженерам довелося приварити камеру до рами, яка кріпилася на корпусі Nissan GT-R. Це зробило автомобіль ідеальною платформою для зйомки швидкісного GT-R Nismo.

Крім водія в машині можуть знаходитися оператор, режисер і фокус-пуллер.

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