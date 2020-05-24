У США запрацював сервіс самокатів, які самі приїжджають до користувача

Американська компанія Tortoise почала тестувати в передмісті Атланти (США) сервіс оренди самокатів з дистанційним управлінням. Вони самі приїжджають до користувача в потрібну точку і самі їдуть після завершення оренди на зарядку. Ними також можна оперативно управляти для рівномірного розподілу самокатів в зоні роботи. Управляє самокатами команда операторів з Мехіко, від якого до Атланти 2 800 км.

Новий сервіс, одним із засновників якого є виходець із Uber Дмитро Шевеленко, вирішує відразу кілька проблем, які загальмували розвиток цього виду міського транспорту в багатьох американських містах, розповідає The Verge.

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Ключова з них – погана організація перерозподілу самокатів після сеансів оренди в результаті чого цілі міські квартали в популярних районах виявлялися завалені самокатами, заважаючи і пішоходам, і машинам. Через це в деяких містах, зокрема Сан-Франциско, місцева влада навіть була змушена ввести обмеження на роботу сервісів прокату електросамокатів.

Яке рішення пропонує стартап

Tortoise вирішує цю проблему найочевиднішим чином. Їх самокати оснащені камерами, системами автоматичного і дистанційного керування, а також додатковими двома невеликими висувними колесами, завдяки яким самокат отримує стійкість при автономному русі.

Отримавши через додаток виклик самоката, оператор відправляє до замовника заряджений екземпляр, контролюючи через камеру його рух – швидкість і безпеку їзди. Коли самокат здається, він також в автономному режимі повертається на базу, де проходить санобробку і стає на зарядку. Якщо самокат в ході автономного руху чомусь впав або був кимось збитий, це відстежується через камеру і тоді до нього відправляється співробітник місцевої підтримки.

Відео демонструє можливості такого рішення:

Виграють від сервісу всі. Користувачам не потрібно шукати станції самокатів, які можуть бути порожніми або з розрядженими батареями, ґаджет може приїхати прямо до під'їзду, залишити його можна також де завгодно. Влада задоволена, оскільки їм більше не потрібно наводити порядок на тротуарах. Нарешті, задоволена група мексиканців, яка з Мехіко з допомогою консолей Xbox керує замовленнями і всім самокатним парком.

Вам не потрібно гадати, чи буде самокат на стоянці, не потрібно йти до точки, де його можна буде забрати – ви замовляєте його і чекаєте вдома або в офісі,

– пояснив виданню Шевеленко.

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Зараз для оренди доступні 100 самокатів. Працює сервіс на території бізнес-парку Peachtree Corners на північ від Атланти. Стартап Tortoise керує ним не самостійно, а в партнерстві з телекомоператором Go, а також з адміністрацією бізнес-парку. Якщо тестування технології та бізнес-показники виявляться успішними, стартап буде розширювати зону покриття.