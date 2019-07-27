ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити

Telegram дає змогу прикрасити ваші розмови цікавими картинками – стікерами. Окрім вже створених та популярних наборів ви можете розробити власні. Як це зробити та де завантажити цікаві стікери далі у статті.

Telegram набирає все більшої популярності навіть в Україні. Тому в месенджері існує чимало цікавих стікерів із українськими політиками, новою поліцією та відомими зірками української естради.

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Список кращих стікерів Telegram:

1. Meme Police

Стікери з поліцейськими, де можна знайти типовий образ полісмена з пончиками.



Скріншот стікерпаку Meme Police

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2. Gus

Це стікери відомого бренду Gus, який став дуже популярним в соціальній мережі Facebook і у вигляді стікерів перекочував до Telegram. Напевно, краще буде не додавати скріншот цього стікерпаку, адже він має нецензурну лексику.

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3. Adventure Time

Це набір із 24 стікерів для прихильників мультсеріалу "Час пригод".



Скріншот стікерпаку Adventure Time

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4. UkrPolitics

Підбірка стікерів з популярними українськими політиками, від президентів і прем'єр-міністрів до молодих народних депутатів.



Скріншот стікерпаку UkrPolitics

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5. Comrade Che

Стікерпак, який присвятили відомому революціонеру та команданте Ернесто Че Геварі. На зображеннях Че досить різний:від грізного до романтичного.

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Скріншот стікерпаку Comrade Che

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6. Cinema Male Heroes

Стікерпак з ключовими персонажами кінокласики – від "Термінатора" до "Таксиста". У наборі 40 якісно намальованих стікерів.



Скріншот стікерпаку Cinema Male Heroes

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7. Veraoka

Такий колоритний персонаж української естради як Сердючка також не залишився без уваги серед користувачів Telegram.



Скріншот стікерпаку Veraoka

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8. Game of Thrones

Стікери створені спеціально для шанувальників "Гри престолів". Тут зібрані всі колоритні персонажі серіалу.



Скріншот стікерпаку Game of Thrones

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9. FriendsBySmol

А ці стікери додадуть у вашу розмову трохи героїв із одного із найпопулярніших серіалів "Друзі". В цьому стікерпаці 81 зображення популярних героїв.



Скріншот стікерпаку FriendsBySmol

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10. Сімпсони

Ви шанувальник мультсеріалу "Сімпсони"? Вам подобається вайлуватий Гомер, бешкетливий Барт чи розумна Ліса? Тоді вам точно сподобаються ці стікери: 48 зображень улюблених персонажів внесуть колорит у ваше спілкування з друзями.



Скріншот стікерпаку Сімпсони

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11. Gravity Falls

А тут представлені 28 стікерів із зображенням героїв мультсеріалу "Гравіті Фолс".



Скріншот стікерпаку Gravity Falls

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12. The cat Jazz

Кумедний Кіт Джаз, також відомий як blinikot з'явився на просторах Telegram. В наборі представлено 22 стікера із котиком.



Скріншот стікерпаку The cat Jazz

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13. Meme_pack

Набір з 99 стікерів включив в себе, мабуть, всі найпопулярніші меми з відомими акторами і інтернет-персонажами.

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Скріншот стікерпаку Meme_pack

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14. AnimalPhotoEmoji

Стікерпак з 28 смішними зображеннями вихованців має замінити стандартні емодзі.



Скріншот стікерпаку AnimalPhotoEmoji

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15. TCA

74 стікера з милими тваринами. Фотографії доповнені фразами, які, на думку авторів стікерпака, відповідають емоціям вихованців.



Скріншот стікерпаку ТСА

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Як зробити власні стікери в Telegram:

Стікери можна створювати в десктопной версії Telegram, відповідно на будь-яких пристроях. Головна вимога: заздалегідь приготувати відповідне зображення, розміром 512 x 512 пікселів, у форматі png. При бажанні, проявіть творчість і почуття гумору, використовуючи фотошоп або будь-який графічний редактор.

Підготувавши зображення, додайте бот @Stickers і дотримуйтесь інструкції.

Створіть свій стікерпак, натиснувши на команду /newpack, потім введіть назву пака англійською мовою. Додайте стікер, натиснувши команду /addsticker. Надішліть боту емоцію, яку буде відображати ваш стікер, потім прикріпіть файлом створене зображення і введіть команду /publish. Бот попросить ввести назву майбутнього посилання на створений пакет стікерів. Перейдіть за створеним посиланням і додайте свій особистий пакет стікерів.

Приємного користування!