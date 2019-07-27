ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
Telegram дає змогу прикрасити ваші розмови цікавими картинками – стікерами. Окрім вже створених та популярних наборів ви можете розробити власні. Як це зробити та де завантажити цікаві стікери далі у статті.
Telegram набирає все більшої популярності навіть в Україні. Тому в месенджері існує чимало цікавих стікерів із українськими політиками, новою поліцією та відомими зірками української естради.
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Список кращих стікерів Telegram:
1. Meme Police
Стікери з поліцейськими, де можна знайти типовий образ полісмена з пончиками.
Скріншот стікерпаку Meme Police
2. Gus
Це стікери відомого бренду Gus, який став дуже популярним в соціальній мережі Facebook і у вигляді стікерів перекочував до Telegram. Напевно, краще буде не додавати скріншот цього стікерпаку, адже він має нецензурну лексику.
3. Adventure Time
Це набір із 24 стікерів для прихильників мультсеріалу "Час пригод".
Скріншот стікерпаку Adventure Time
4. UkrPolitics
Підбірка стікерів з популярними українськими політиками, від президентів і прем'єр-міністрів до молодих народних депутатів.
Скріншот стікерпаку UkrPolitics
5. Comrade Che
Стікерпак, який присвятили відомому революціонеру та команданте Ернесто Че Геварі. На зображеннях Че досить різний:від грізного до романтичного.
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Скріншот стікерпаку Comrade Che
6. Cinema Male Heroes
Стікерпак з ключовими персонажами кінокласики – від "Термінатора" до "Таксиста". У наборі 40 якісно намальованих стікерів.
Скріншот стікерпаку Cinema Male Heroes
7. Veraoka
Такий колоритний персонаж української естради як Сердючка також не залишився без уваги серед користувачів Telegram.
Скріншот стікерпаку Veraoka
8. Game of Thrones
Стікери створені спеціально для шанувальників "Гри престолів". Тут зібрані всі колоритні персонажі серіалу.
Скріншот стікерпаку Game of Thrones
9. FriendsBySmol
А ці стікери додадуть у вашу розмову трохи героїв із одного із найпопулярніших серіалів "Друзі". В цьому стікерпаці 81 зображення популярних героїв.
Скріншот стікерпаку FriendsBySmol
10. Сімпсони
Ви шанувальник мультсеріалу "Сімпсони"? Вам подобається вайлуватий Гомер, бешкетливий Барт чи розумна Ліса? Тоді вам точно сподобаються ці стікери: 48 зображень улюблених персонажів внесуть колорит у ваше спілкування з друзями.
Скріншот стікерпаку Сімпсони
11. Gravity Falls
А тут представлені 28 стікерів із зображенням героїв мультсеріалу "Гравіті Фолс".
Скріншот стікерпаку Gravity Falls
12. The cat Jazz
Кумедний Кіт Джаз, також відомий як blinikot з'явився на просторах Telegram. В наборі представлено 22 стікера із котиком.
Скріншот стікерпаку The cat Jazz
13. Meme_pack
Набір з 99 стікерів включив в себе, мабуть, всі найпопулярніші меми з відомими акторами і інтернет-персонажами.
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Скріншот стікерпаку Meme_pack
14. AnimalPhotoEmoji
Стікерпак з 28 смішними зображеннями вихованців має замінити стандартні емодзі.
Скріншот стікерпаку AnimalPhotoEmoji
15. TCA
74 стікера з милими тваринами. Фотографії доповнені фразами, які, на думку авторів стікерпака, відповідають емоціям вихованців.
Скріншот стікерпаку ТСА
Як зробити власні стікери в Telegram:
Стікери можна створювати в десктопной версії Telegram, відповідно на будь-яких пристроях. Головна вимога: заздалегідь приготувати відповідне зображення, розміром 512 x 512 пікселів, у форматі png. При бажанні, проявіть творчість і почуття гумору, використовуючи фотошоп або будь-який графічний редактор.
Підготувавши зображення, додайте бот @Stickers і дотримуйтесь інструкції.
- Створіть свій стікерпак, натиснувши на команду /newpack, потім введіть назву пака англійською мовою. Додайте стікер, натиснувши команду /addsticker.
- Надішліть боту емоцію, яку буде відображати ваш стікер, потім прикріпіть файлом створене зображення і введіть команду /publish.
- Бот попросить ввести назву майбутнього посилання на створений пакет стікерів.
- Перейдіть за створеним посиланням і додайте свій особистий пакет стікерів.
Приємного користування!