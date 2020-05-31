Корабель Crew Dragon, який стартував 30 травня о 22:22 наблизився до Міжнародної космічної станції та успішно провів маневр стикування. Попереду американських астронавтів Роберта Бенкена та Дугласа Герлі чекає відкриття шлюзів, після якого вони приєднаються до екіпажу МКС і продовжать свою місію.

24 канал слідкував за маневром стикування Crew Dragon та Міжнародної космічної станції.

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Відео процесу стикування

На відео зафіксовано процес м'ягкого захоплення космічною станією корабля Crew Dragon. Після цього було проведено процедуру "твердого" захоплення та стикування. Приблизно через годину люки станції та корабля відкриють і екіпаж Crew Dragon потрапить на станцію.

Трансляція

Стрім NASA

Стрім SpaceX

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Особливості стикування

Crew Dragon подолав 19-годинну подорож до Міжнародної космічної станції та стикувався з модулем "Гармонія".

Варто зазначити, що SpaceX використовує оновлену систему стикування, яка була випробувана під час місії Demo-1 – безпілотного випробувального польоту корабля Crew Dragon до МКС.

Цікавий факт! Астронавти назвали корабель Crew Dragon – Endeavour, на честь п'ятого та останнього шатла NASA.

Весь процес стикування з МКС здійснювався в автоматичному режимі. Астронавти лише спостерігали за процесом.



Ось як виглядає корабель Crew Dragon при наближенні до МКС / Скріншот

Важливим моментом є те, що раніше кораблі SpaceX стикувалися з МКС за допомогою роботизованого маніпулятора CanadaArm. Робо-рука фактично хапала корабель та стикувала його з МКС. Космічний корабель Crew Dragon самостійно стикуватиметься з МКС.

До слова, ви також можете повправлятися в майстерності стикування з Міжнародною космічною станцією. Ще кілька тижнів тому SpaceX випустила симулятор, який точно відтворює інтерфейс системи стикування з МКС. Тицяйте сюди та стикуйтесь.

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Корабель від SpaceX здатен значно швидше дістатись МКС. Причина такого довгого рандеву полягає в серії тестів, які астронавтам необхідно було провести на орбіті.

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