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Створено мікроскоп для смартфона з 1000-кратним зумом: відео

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Набір оптики DIPLE перетворює смартфон в мікроскоп / DIPLE

У 2016 році невеликий стартап SmartMicroOptics вийшов на Kickstarter з недорогим, однак цікавим пристроєм. Ґаджет перетворює будь-який смартфон в потужний цифровий мікроскоп, здатний збільшити зображення в 1000 разів. Три роки по тому перші робочі зразки надійшли на бета-тест, а компанія оголосила терміни початку поставок новинки.

За словами розробників, DIPLE дозволяє "побачити те, що раніше було доступно тільки в лабораторіях". Установка займає кілька секунд, після чого можна робити фото та відео збільшеного зображення у форматі HD.

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Особливості мікроскопа для смартфона

Прилад габаритами 176x100x40 мм з оптичним дозволом менше ніж 1 мкм сумісний з будь-яким розміром і формою камери смартфона. Захищений корпус дозволяє занурювати пристрій в прозорі рідини, а модульна конструкція – купити більш потужний об'єктив або оновити застарілі деталі.


Демонстрація роботи мікроскопа DIPLE

Комплект змінних лінз включає три опції. DIPLE RED забезпечує 35-кратне оптичне збільшення (3 мкм, поле зору близько 1 мм), DIPLE GREY – 75-кратне збільшення (1 мкм), а DIPLE BLACK – 150-кратне (0,7/0,8 мкм). Також можна замовити додаткові фільтри для оптики.

Мікроскоп для смартфона DIPLE:

Дата випуску

Початок виробництва новинки заплановано на січень 2020 року, а відправка перших мікроскопів замовникам почнеться в середині року.

Ціна ґаджета

Ще однією особливістю новинки стала доступна ціна – менше ніж 100 доларів. Як повідомляють представники команди SmartMicroOptics, вони не збираються зупинятися на досягнутому. Вже зараз вони працюють над новими пристроями, які будуть давати ще якіснішу картинку і володіти надзвичайно міцним об'єктивом.

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Автор: Михайло Года
Теги: Ґаджети Техно Новини Техно Смартфони
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