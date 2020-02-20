Створили програму, що може видаляти людину з відео

Розробили додаток, що може видаляти людину з відео в режимі реального часу. Оригінальним роликом поділився веб-інженер компанії Google Джейсон Майес. Додаток з'явилося на найбільшому веб-сервіс для IT-проектів GitHub.

Алгоритм отримує зображення з камери і розпізнає та запам’ятовує фон. Коли в кадрі з’являється людська фігура, то штучний алгоритм замінює ті шматки зображення, які людина займає на відповідні фрагменти фону, який він запам’ятав раніше.

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Як це працює

Для розробки коду використали систему машинного навчання TensorFlow.js. Як пояснив Майес, це лише експеримент. Тож система працює недосконало і можуть траплятися прогалини.

Наприклад, на одному з відео, де застосовується нова програма, залишаються видні інші предмети, що так і не зникли.

Як випробувати

Протестувати роботу алгоритму на власній камері можна онлайн на сайті Glitch.com або Codepen.io.

Щоправда, треба перевірити, що у браузері була включена підтримка мови програмування JavaScript. Вихідний код програми доступний для завантаження.

Програма може видаляти людину з відео

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