Хто такий Сундар Пічаї: звичайний індійський хлопчик, який став директором Google

27 вересня найбільша “корпорація добра” – компанія Google – відзначає 21 рік із дня заснування. Своїй появі пошуковик завдячує аспірантам Стенфордського університету Ларрі Пейджу та Сергію Бріну. Проте не малу роль у розвитку Google відіграв і головний виконавчий директор компанії – Сундар Пічаї. Техно 24 підготував для вас біографію одного із найуспішніших менеджерів.

Відзначимо, що окрім 21-річчя компанії, Google відзначає й інші значимі дні. Так, 15 вересня 1997 року зареєстрували домен google.com, а 4 вересня 1998 року Ларрі Пейдж та Сергій Брін вперше зареєстрували Google, як приватну компанію.

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Дитинство та юність Сундара Пічаї

Проте повернемося до CEO корпорації Google. Народився Сундар Пічаї 12 липня 1972 року в індійському містечку Ченнаї із населенням близько 7 мільйонів. Він походить із сім'ї тамілів (народу Південної Азії). Батько хлопця працював старшим інженером-електриком в General Electric Company та керував заводом, який виробляв електричні компоненти, а мати до народження сина працювала стенографісткою. Все своє дитинство Сундар провів в Ченнаї у двокімнатній квартирі. У родини не те, що не було автомобіля, вони навіть не мали телевізора. Нерідко, коли потрібно було кудись поїхати, всі вчотирьох: батько, мати, Сундар та його молодший брат громадилися верхом на скутер.



Юний Сундар Пічаї

У Сундара Пічаї не було власної кімнати і спати йому доводилося разом із меншим братом. Сундар закінчив дві школи у Ченнаї, провчившись до 12 класу. Примітно, що у своєму класі він не вважався найкращим учнем, а був лише третім у рейтингу успішності. Шкільні друзі розповідають, що Сундар був "тихим, старанним та багато читав".

Він намагався постійно тримати посмішку на обличчі, і був з тих, кого називають "книжковими хробаками". Одного разу я припустив, що побачу його в США. Але я ніколи б не подумав, що цей сором'язливий хлопчик зможе коли-небудь стати главою великої компанії. Це велика честь і гордість для нас, що людина з наших дворів став лідером величезної корпорації,

– розповів співробітник завода BMW в Ченнаї, який навчався із Сундаром Пічаї.

Окрім того хлопець мав феноменальну пам’ять. У дитинстві батьки Сундара помітили, що він з легкістю запам'ятовує всі номери телефонів. Він міг продиктувати будь-який номер, який він набрав коли-небудь в своєму житті за допомогою телефону.

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В 1993 році Пічаї закінчив технологічний інститут індійського міста Харагпур та отримав диплом інженера-металурга. Після цього він продовжив навчання вже у США та отримав диплом магістра Стенфордського університету, де вивчав матеріалознавство та фізику напівпровідників. Потім Сундар пішов навчатися до Уортонської школи бізнесу, яку також успішно закінчив.



Сундар Пічаї із своєю дружиною Анджалі

Переліт Сундара Пічаї в США ліг важким тягарем на плечі його сім'ї. Батькові не вдалося взяти кредит для покупки квитка, і йому довелося виділити 1 000 доларів з сімейних заощаджень.

Мої батьки зробили те, що робили багато батьків в той час. Вони пожертвували частиною свого життя і більшою часткою своїх накопичень, щоб їх син отримав гарну освіту,

– згадує Пічаї.

Кар'єра та початок роботи в Google

Завершивши навчання в 2002 році і трохи попрацювавши консультантом в компанії McKinsey, Сундар Пічаї в квітні 2004 року приєднався до Google. Пічаї пройшов співбесіду в Google 1 квітня 2004 року. В цей же день Google запустила безкоштовний поштовий сервіс Gmail. Всі, включаючи Пічаї, думали, що це якийсь невдалий жарт.



Сундар Пічаї працював над створенням Google Chrome

Сундар Пічаї почав працювати в Google над інструментами пошуку. У 2006 році Microsoft представила Bing і зробила його пошуковиком за замовчуванням для Internet Explorer. Сундар допоміг Google в важкий момент, домовившись з виробниками комп'ютерів про попереднє встановлення інструментів Google.

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У 2005 році команда Сундара Пічаї випустила панель інструментів для Firefox. А в 2008 році він керував запуском браузера Google Chrome, після чого був призначений віце-президентом Google. Надалі Пічаї відповідав за розробку операційної системи Chrome OS, хмарного сховища Google Drive і мобільної платформи Android. Найуспішнішим проектом Сундара стала платформа Android One, яка створена з метою привернути небагатих споживачів до покупки Android-смартфонів. Окрім того, СЕО Google завжди стежив за тим, щоб Android був краще інтегрований з сервісами Google. Це було зробити непросто, тому що на той момент Android розвивався як окремий бізнес.



Сундар Пічаї – творець платформи Android One

У 2011 році власники Google показали, що високо цінують Сундара Пічаї, виділивши йому пакет акцій компанії вартістю 50 мільйонів доларів. З чуток, його хотіли переманити до себе корпорації Twitter і Microsoft, проте Сундар відданий Google.

Згідно зі словами виконавчого директора компанії Jive Software Тоні Зінгейла, в ділових переговорах Сундар Пічаї, будучи директором Google, виявляв "разючу проникливість і прямоту", завжди зберігаючи свій імідж "тихої і вдумливої людини".

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Окрім того, на 2016 рік Сундар Пічаї був найбільш високооплачуваним виконавчим директором в США. У лютому 2016 року він отримав бонус у вигляді акцій Google на суму 199 мільйонів доларів.

Сундар Пічаї став одним з найбільш м'яких і політкоректних керівників на верхівці технологічної індустрії, де багато CEO зарозумілі і бундючні. Окрім того, менеджер отримав серйозну підтримку засновника "корпорації добра" Ларрі Пейджа. Тож із таким керівником Google зобов'язаний досягнути значних висот.

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