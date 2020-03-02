Техпідтримка магазину GOG порадила геймеру взяти лікарняний, щоб пройти Cyberpunk 2077

Спілкування з технічною підтримкою може виявитися доволі веселим процесом. До прикладу, нещодавно один із користувачів сайту Pikabu поділився цікавою історією: він запитав технічну підтримку сервісу цифрової дистрибуції GOG.com про оновлену політику повернення коштів. Бесіда вийшла цікавою і кумедною.

Деталі бесіди

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Спершу користувач поцікавився, чи не будуть геймери зловживати поверненням коштів. Наприклад, проходити гру в прискореному темпі, а потім вимагати назад свої гроші. На це співробітник техпідтримки відповів, що цифровий сервіс залишає за собою право відмовляти в поверненні коштів, якщо запідозрить покупця в зловживанні правилами.

Потім допитливий геймер поцікавився, чи слід йому взяти лікарняний або відпустку до моменту виходу довгоочікуваної Cyberpunk 2077. Кумедно, але GOG.com порадили брати оплачуваний лікарняний, але краще – взагалі не хворіти.



Листування геймера та служби підтримки

Що відомо про Cyberpunk 2077

Нагадаємо, що Cyberpunk 2077 вийде вже 17 вересня 2020 року. Нещодавно фінансові аналітики знизили свій прогноз по виручці гри: тепер вони пророкують на 10% менше проданих копій. Проте, як все обернеться в дійсності, ми дізнаємося вже скоро.

Невдоволення політикою GOG

А ось новою політикою магазину задоволені не всі. Видавці заявляють, що адміністрація сервісу навіть не попередила їх про введення нового правила, яке може коштувати їм серйозних збитків.

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