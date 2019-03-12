Телескоп Hubble зафіксував неймовірне явище: фото

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Телескоп Hubble зафіксував неймовірне явище: фото
Телескоп Hubble зафіксував неймовірне явище: фото / Popmech.ru

Космічний телескоп Hubble нещодавно сфотографував унікальне явище – злиття пари галактик NGC 6052, що знаходяться в сузір'ї Геркулеса.

Об'єкт NGC 6052 відомий вже давно: вперше його ще в 1784 році помітив астрономом Вільям Гершель. Про це повідомляє Popmech.

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Правда, спочатку вважалося, що об'єкт являє собою всього лише одну галактику. Надалі астрономи виявили, що й справді NGC 6052 – це пара галактик, які знаходяться в процесі злиття і, ймовірно, в результаті утворюють одну стабільну галактику.

Телескоп Hubble зафіксував злиття двох галактик
Телескоп Hubble зафіксував злиття двох галактик

Об'єкт розташовується в сузір'ї Геркулеса, приблизно в 230 мільйонах світлових років від Землі.

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Теги: Техно Новини Техно Космос Hubble
Джерело: 24 Канал
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