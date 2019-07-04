Tesla Model 3 визнали одним із найбезпечніших авто: захоплююче відео

389 Читать новость на русском
Tesla Model 3
Tesla Model 3 / Фото з вільних джерел

Європейський комітет з проведення незалежних краш-тестів опублікував результати випробування електрокара Tesla Model 3. Зауважимо, подібні тести уже проводили в США, однак в Європі – це вперше.

Електричний седан Ілона Маска продемонстрував вражаючий рівень безпеки, а за деякими параметрами йому і зовсім немає рівних.

Читайте також: Ханс Циммер створив "музику" для двигуна нового електрокара BMW

Безпека водія. За підсумками численних тестів експерти Euro NCAP високого оцінили Tesla Model 3. За безпеку водія і дорослого пасажира електрокар отримав у всіх випадках практично найвищі бали з підсумковою оцінкою 96%.

Краш-тест Tesla Model 3 – дивіться відео

Безпека пасажирів та пішоходів. З захистом пасажирів віком від 6 до 10 років ситуація майже така ж. Щоправда, не на всіх сидіннях є кріплення для дитячих крісел, тому за безпеку дитини в салоні нарахували 86%. У випадку з безпекою пішоходів теж є деякі нюанси, але в цілому показник досить високий – 74%.

via GIPHY

Забезпечення безпеки. Відзначився електрокар в категорії "Пристрої забезпечення безпеки", де він отримав 94%. На сьогоднішній день це найвищий показник: найближчий конкурент по параметру – Citröen C5 Aircross, який отримав 82%.

Експерти високо оцінили системи автономного екстреного гальмування Tesla Model 3, покликані реагувати на пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Курс валют на 4 липня: долар та євро невпинно падають
сьогодні
2826
Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект Авто Tesla
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
3 липня 13:05 Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
548
Сонячне затемнення 2 липня 2019 року: відео
2 липня 21:00 Сонячне затемнення 2 липня 2019 року: відео
2626
Молодіжний смартфон Xiaomi CC9 представили офіційно: характеристики і ціна
2 липня 18:09 Молодіжний смартфон Xiaomi CC9 представили офіційно: характеристики і ціна
1339
Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
2 липня 11:00 Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
12073
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
1 липня 21:42 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
1194
Новини
Більше новин
Залиште відгук