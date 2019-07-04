Tesla Model 3 визнали одним із найбезпечніших авто: захоплююче відео

Європейський комітет з проведення незалежних краш-тестів опублікував результати випробування електрокара Tesla Model 3. Зауважимо, подібні тести уже проводили в США, однак в Європі – це вперше.

Електричний седан Ілона Маска продемонстрував вражаючий рівень безпеки, а за деякими параметрами йому і зовсім немає рівних.

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Безпека водія. За підсумками численних тестів експерти Euro NCAP високого оцінили Tesla Model 3. За безпеку водія і дорослого пасажира електрокар отримав у всіх випадках практично найвищі бали з підсумковою оцінкою 96%.

Краш-тест Tesla Model 3 – дивіться відео

Безпека пасажирів та пішоходів. З захистом пасажирів віком від 6 до 10 років ситуація майже така ж. Щоправда, не на всіх сидіннях є кріплення для дитячих крісел, тому за безпеку дитини в салоні нарахували 86%. У випадку з безпекою пішоходів теж є деякі нюанси, але в цілому показник досить високий – 74%.

Забезпечення безпеки. Відзначився електрокар в категорії "Пристрої забезпечення безпеки", де він отримав 94%. На сьогоднішній день це найвищий показник: найближчий конкурент по параметру – Citröen C5 Aircross, який отримав 82%.

Експерти високо оцінили системи автономного екстреного гальмування Tesla Model 3, покликані реагувати на пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху.

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