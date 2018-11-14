Вже 7 грудня відбудеться захід, який деякі користувачі встигли охрестити "ігровим Оскаром" – The Game Awards 2018. На офіційному сайті церемонії вже опублікували повний список номінантів на престижну нагороду.

Всього на голосування винесено понад 100 ігор, акторів і кіберспортсменів в 30 номінаціях The Game Awards 2018. Голосувати можна раз в 24 години. Цікаво, ігри God of War та Red Dead Redemption 2 є у восьми номінаціях.

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Список номінантів The Game Awards 2018

Гра року:

Assassin’s Creed Odyssey

Celeste

God of War

Marvel’s Spider-Man

Monster Hunter: World

Red Dead Redemption 2

Трейлер гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

Бойовик року:

Call of Duty: Black Ops 4

Dead Cells

Destiny 2: Forsaken

Far Cry 5

Mega Man 11

Трейлер гри Call of Duty: Black Ops 4 – дивіться відео

Пригодницька гра року:

Assassin’s Creed: Odyssey

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Shadow of the Tomb Raider

Трейлер гри Assassin’s Creed Odyssey – дивіться відео

Найкраща робота режисера:

A Way Out

Detroit: Become Human

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Трейлер гри Marvel’s Spider-Man – дивіться відео

Найкраще оповідання:

Detroit: Become Human

God of War

Life is Strange 2: Episode 1

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Трейлер гри God of War – дивіться відео

Найкраща робота художника:

Assassin’s Creed Odyssey

God of War

Octopath Traveler

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Найкращий звук:

Call of Duty: Black Ops 4

Forza Horizon 4

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Трейлер гри Forza Horizon 4 – дивіться відео

Найкраща мобільна гра:

Donut County

Florence

Fortnite

PUBG MOBILE

Reigns: Game of Thrones

Трейлер гри PUBG – дивіться відео

Найкраща спортивна або гоночна гра:

FIFA 19

Forza Horizon 4

Mario Tennis Aces

NBA 2K19

Pro Evolution Soccer 2019

Трейлер гри FIFA 19 – дивіться відео

Найкраща багатокористувацька гра:

Call of Duty: Black Ops 4

Destiny 2: Forsaken

Fortnite

Monster Hunter: World

Sea of Thieves

З повним списком номінацій та ігор ви можете ознайомитися на сайті. До того ж, ви можете віддати свій голос за улюблену гру, наблизивши її до перемоги.

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