The Game Awards 2018: номінанти на звання найкращої гри року

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The Game Awards 2018: номінанти
The Game Awards 2018: номінанти / Фото з вільних джерел

Вже 7 грудня відбудеться захід, який деякі користувачі встигли охрестити "ігровим Оскаром" – The Game Awards 2018. На офіційному сайті церемонії вже опублікували повний список номінантів на престижну нагороду.

Всього на голосування винесено понад 100 ігор, акторів і кіберспортсменів в 30 номінаціях The Game Awards 2018. Голосувати можна раз в 24 години. Цікаво, ігри God of War та Red Dead Redemption 2 є у восьми номінаціях.

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Список номінантів The Game Awards 2018

Гра року:

  • Assassin’s Creed Odyssey
  • Celeste
  • God of War
  • Marvel’s Spider-Man
  • Monster Hunter: World
  • Red Dead Redemption 2

Трейлер гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

 

Бойовик року:

Трейлер гри Call of Duty: Black Ops 4 – дивіться відео

 

Пригодницька гра року:

Трейлер гри Assassin’s Creed Odyssey – дивіться відео

 

Найкраща робота режисера:

Трейлер гри Marvel’s Spider-Man – дивіться відео

 

Найкраще оповідання:

  • Detroit: Become Human
  • God of War
  • Life is Strange 2: Episode 1
  • Marvel’s Spider-Man
  • Red Dead Redemption 2

Трейлер гри God of War – дивіться відео

 

Найкраща робота художника:

  • Assassin’s Creed Odyssey
  • God of War
  • Octopath Traveler
  • Red Dead Redemption 2
  • Return of the Obra Dinn

Найкращий звук:

  • Call of Duty: Black Ops 4
  • Forza Horizon 4
  • God of War
  • Marvel’s Spider-Man
  • Red Dead Redemption 2

Трейлер гри Forza Horizon 4 – дивіться відео

 

Найкраща мобільна гра:

Трейлер гри PUBG – дивіться відео

 

Найкраща спортивна або гоночна гра:

Трейлер гри FIFA 19 – дивіться відео

 

Найкраща багатокористувацька гра:

  • Call of Duty: Black Ops 4
  • Destiny 2: Forsaken
  • Fortnite
  • Monster Hunter: World
  • Sea of Thieves

З повним списком номінацій та ігор ви можете ознайомитися на сайті. До того ж, ви можете віддати свій голос за улюблену гру, наблизивши її до перемоги.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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