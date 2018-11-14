The Game Awards 2018: номінанти на звання найкращої гри року
Вже 7 грудня відбудеться захід, який деякі користувачі встигли охрестити "ігровим Оскаром" – The Game Awards 2018. На офіційному сайті церемонії вже опублікували повний список номінантів на престижну нагороду.
Всього на голосування винесено понад 100 ігор, акторів і кіберспортсменів в 30 номінаціях The Game Awards 2018. Голосувати можна раз в 24 години. Цікаво, ігри God of War та Red Dead Redemption 2 є у восьми номінаціях.
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Список номінантів The Game Awards 2018
Гра року:
- Assassin’s Creed Odyssey
- Celeste
- God of War
- Marvel’s Spider-Man
- Monster Hunter: World
- Red Dead Redemption 2
Трейлер гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео
Бойовик року:
- Call of Duty: Black Ops 4
- Dead Cells
- Destiny 2: Forsaken
- Far Cry 5
- Mega Man 11
Трейлер гри Call of Duty: Black Ops 4 – дивіться відео
Пригодницька гра року:
- Assassin’s Creed: Odyssey
- God of War
- Marvel’s Spider-Man
- Red Dead Redemption 2
- Shadow of the Tomb Raider
Трейлер гри Assassin’s Creed Odyssey – дивіться відео
Найкраща робота режисера:
- A Way Out
- Detroit: Become Human
- God of War
- Marvel’s Spider-Man
- Red Dead Redemption 2
Трейлер гри Marvel’s Spider-Man – дивіться відео
Найкраще оповідання:
- Detroit: Become Human
- God of War
- Life is Strange 2: Episode 1
- Marvel’s Spider-Man
- Red Dead Redemption 2
Трейлер гри God of War – дивіться відео
Найкраща робота художника:
- Assassin’s Creed Odyssey
- God of War
- Octopath Traveler
- Red Dead Redemption 2
- Return of the Obra Dinn
Найкращий звук:
- Call of Duty: Black Ops 4
- Forza Horizon 4
- God of War
- Marvel’s Spider-Man
- Red Dead Redemption 2
Трейлер гри Forza Horizon 4 – дивіться відео
Найкраща мобільна гра:
- Donut County
- Florence
- Fortnite
- PUBG MOBILE
- Reigns: Game of Thrones
Трейлер гри PUBG – дивіться відео
Найкраща спортивна або гоночна гра:
- FIFA 19
- Forza Horizon 4
- Mario Tennis Aces
- NBA 2K19
- Pro Evolution Soccer 2019
Трейлер гри FIFA 19 – дивіться відео
Найкраща багатокористувацька гра:
- Call of Duty: Black Ops 4
- Destiny 2: Forsaken
- Fortnite
- Monster Hunter: World
- Sea of Thieves
З повним списком номінацій та ігор ви можете ознайомитися на сайті. До того ж, ви можете віддати свій голос за улюблену гру, наблизивши її до перемоги.
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