Тільки для жінок: Xiaomi випустила цікаву зубну щітку

522 Читать новость на русском
Xiaomi випустила зубну щітку для жінок
Xiaomi випустила зубну щітку для жінок / gizmochina.com

Компанія Xiaomi випустила нову електричну зубну щітку. Вона отримала назву Dr. Bei Q3 Sonic Electric Toothbrush. Цікаво, що новинка підійде лише для жінок.

Як пише видання Gizmochina, новинка отримала компактний корпус вагою близько 45 г. Виробник створив продукт спеціально для жінок, адже щітка не більша, ніж губна звичайна губна помада.

До теми:  Нова електрощітка від Xiaomi, яку майже не потрібно заряджати

Щітка оснащена пластиковим корпусом з персиковим кольором та з металевим кільцем. Вона захищена від вологи за стандартом IPX7.

Зубна щітка має інтелектуальну функцію пам'яті, яка нагадує користувачеві про необхідність змінювати місце чищення кожні 30 секунд, щоб за 2 хвилини очистити всю порожнину рота.

Також щітка має алмазну м'яку щетину DuPont товщиною 0.12 мм. Термін автономної роботи становить 30 днів. Підзаряджати девайс можна за допомогою USB.

Ціна. Вартість зубної щітки Dr. Bei Q3 Sonic Electric Toothbrush становить 169 юанів (23 долари або майже 700 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Брат мера Івано-Франківська Марцінківа на смерть збив людину: фото
сьогодні
3979
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Apple – осіння презентація 2019: що представить компанія, коли та де дивитися
сьогодні 22:31 Apple – осіння презентація 2019: що представить компанія, коли та де дивитися
2289
Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік
сьогодні 20:03 Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік
215
Скільки заробляють українські тестувальники: цікава статистика
сьогодні 09:03 Скільки заробляють українські тестувальники: цікава статистика
3065
Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті
8 вересня 22:02 Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті
1920
Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
7 вересня 22:16 Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
1450
Новини
Більше новин
Залиште відгук