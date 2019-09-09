Тільки для жінок: Xiaomi випустила цікаву зубну щітку

Компанія Xiaomi випустила нову електричну зубну щітку. Вона отримала назву Dr. Bei Q3 Sonic Electric Toothbrush. Цікаво, що новинка підійде лише для жінок.

Як пише видання Gizmochina, новинка отримала компактний корпус вагою близько 45 г. Виробник створив продукт спеціально для жінок, адже щітка не більша, ніж губна звичайна губна помада.

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Щітка оснащена пластиковим корпусом з персиковим кольором та з металевим кільцем. Вона захищена від вологи за стандартом IPX7.

Зубна щітка має інтелектуальну функцію пам'яті, яка нагадує користувачеві про необхідність змінювати місце чищення кожні 30 секунд, щоб за 2 хвилини очистити всю порожнину рота.

Також щітка має алмазну м'яку щетину DuPont товщиною 0.12 мм. Термін автономної роботи становить 30 днів. Підзаряджати девайс можна за допомогою USB.

Ціна. Вартість зубної щітки Dr. Bei Q3 Sonic Electric Toothbrush становить 169 юанів (23 долари або майже 700 гривень).

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