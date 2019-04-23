Toyota покращуватиме екологію в Китаї

Мережеві джерела повідомляють, що японська компанія Toyota разом із Університетом Сіньхуа організує на території Пекіна дослідний інститут. Він займатиметься розробкою автомобільних систем із використанням водневого палива, а також інших передових технологій, які поліпшать екологічну ситуацію в Китаї.

Про це в ході виступу в Університеті Сіньхуа розповів президент і головний виконавчий директор Toyota Акіо Тойода, передає Nikkei Asian Review.

Читайте також: День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу

Чому Toyota обрала Китай? Він також повідомив, що японська компанія продовжить ділитися власними технологіями з Китаєм. Перш за все це пов'язано з прагненням Toyota розширити свій бізнес в Піднебесній, для чого в майбутньому буде здійснено нарощування виробничих потужностей.

Що відомо про новий інститут? Відомо, що новий науково-дослідний інститут буде займатися створенням автомобільних технологій, які зможуть вплинути на поліпшення екологічної ситуації в Китаї. Крім створення систем для споживчого автомобільного ринку, дослідники займуться розробкою технологій на основі водневого палива, за рахунок чого вдасться вирішити гостре питання нестачі енергії в країні.

Варто відзначити, що створення дослідного центру повністю вписується в політику Toyota. Нагадаємо, не так давно компанія відкрила доступ до 24 000 власних патентів для всіх бажаючих. Також було оголошено про те, що компанія буде поставляти гібридні системи другого рівня для десятків компаній, контракти з якими вже підписані.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно