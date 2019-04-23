Toyota покращуватиме екологію в Китаї

57 Читать новость на русском
Акіо Тойода – президент і головний виконавчий директор Toyota
Акіо Тойода – президент і головний виконавчий директор Toyota / Getty Images

Мережеві джерела повідомляють, що японська компанія Toyota разом із Університетом Сіньхуа організує на території Пекіна дослідний інститут. Він займатиметься розробкою автомобільних систем із використанням водневого палива, а також інших передових технологій, які поліпшать екологічну ситуацію в Китаї.

Про це в ході виступу в Університеті Сіньхуа розповів президент і головний виконавчий директор Toyota Акіо Тойода, передає Nikkei Asian Review.

Читайте також: День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу

Чому Toyota обрала Китай? Він також повідомив, що японська компанія продовжить ділитися власними технологіями з Китаєм. Перш за все це пов'язано з прагненням Toyota розширити свій бізнес в Піднебесній, для чого в майбутньому буде здійснено нарощування виробничих потужностей.

Що відомо про новий інститут? Відомо, що новий науково-дослідний інститут буде займатися створенням автомобільних технологій, які зможуть вплинути на поліпшення екологічної ситуації в Китаї. Крім створення систем для споживчого автомобільного ринку, дослідники займуться розробкою технологій на основі водневого палива, за рахунок чого вдасться вирішити гостре питання нестачі енергії в країні.

via GIPHY

Варто відзначити, що створення дослідного центру повністю вписується в політику Toyota. Нагадаємо, не так давно компанія відкрила доступ до 24 000 власних патентів для всіх бажаючих. Також було оголошено про те, що компанія буде поставляти гібридні системи другого рівня для десятків компаній, контракти з якими вже підписані.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Москаль подав у відставку з посади голови Закарпаття
сьогодні
5921
Теги: Техно Новини Техно Екологія IT-бізнес Toyota Авто Китай
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
22 квітня 21:02 День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
643
Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
22 квітня 08:09 Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
683
Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
21 квітня 16:04 Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
Євгенія Мазур 533
Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
20 квітня 22:05 Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
Олег Тичинський 1583
Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
20 квітня 18:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
Женя Котик 1600
Новини
Більше новин
Залиште відгук