Це моє: створили технологію, котра "відвоює" вашу частину ліжка

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Це моє: інженери Ford створили ліжко, здатне боротися з любителями зайняти чужу половину
Це моє: інженери Ford створили ліжко, здатне боротися з любителями зайняти чужу половину / Unsplash

Науковці розробили прототип розумного ліжка, яка не дає можливості займати сторону ліжка іншої людини, яка на ньому спить.

Ліжко складається з каркаса, всередині якого розташований матрац. Сам матрац закріплений на конвеєрній стрічці з датчиками тиску. Ліжко віртуально ділиться на дві половини, які "належать" кожному з партнерів.

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Датчики відстежують положення людей на матраці. Якщо дані з датчиків показують, що хтось з партнерів перемістився на чужу половину, матрац автоматично рухається за допомогою конвеєрного механізму так, щоб партнери знову опинилися на своїй половині ліжка.

Як працюватиме диво-ліжко, дивіться у відео:

Розробники не розкривають технічних подробиць роботи механізму. Наприклад, невідомо, чи для конструкції можна використовувати стандартний матрац, чи для цього необхідний спеціальний матрац збільшеної ширини, що дозволяє конвеєрній стрічці рухати його вбік багато разів.

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Теги: Техно Штучний інтелект Ford
Джерело: Техно 24
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