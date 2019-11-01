Цифра дня: Huawei заробила майже мільярд доларів за кілька хвилин

На початку жовтня генеральний директор компанії Huawei із споживчого бізнесу Річард Ю наголосив, що всього за три години вендор продав мільйон флагманських смартфонів Mate 30 та Mate 30 Pro. 1 листопада в Китаї стартували продажі 5G-версій цих пристрої і результати продажів вже вражають.

Скільки заробила компанія? Продажі Huawei Mate 30 5G і Mate 30 Pro 5G стартували о 10:08 за місцевим часом і тривали до 10:15 – близько 7 хвилин, повідомляє Gizmochina.

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Точна кількість реалізованих пристроїв не розкривається, але компанія вже повідомила, що в хвилину вона заробляла 1 мільярд юанів або приблизно 142 мільйони доларів.

Модифікації та ціна. Mate 30 5G випускається в двох версіях: 8 ГБ + 128 ГБ за 4999 юанів (близько 710 доларів) і 8 ГБ + 256 ГБ за 5499 юанів (близько 781 долар). Mate 30 Pro 5G також доступний в двох модифікаціях: 8 ГБ + 256 ГБ за 6899 юанів (орієнтовно 980 доларів) і 8 ГБ + 512 ГБ за 7899 юанів (близько 1 122 доларів).

Огляд смартфона Huawei Mate 30 Pro 5G – дивіться відео

Скільки пристроїв могла продати компанія? Якщо припустити, що всі купували тільки найдорожчу модель, то виходить, що в хвилину Huawei продавала по 126 598 смартфонів. У реальності ця цифра може бути значно вище.

Не виключено, що такий попит на новинки обумовлений раптовим запуском в Китаї мереж п'ятого покоління. Раніше керівництво Huawei заявляло про плани продати 20 мільйонів смартфонів серії Mate 30.

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