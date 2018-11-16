Цифра дня: продали рекордну кількість приставок PlayStation 4

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Sony продала рекордну кількість приставок PlayStation 4
Sony продала рекордну кількість приставок PlayStation 4 / unsplash

Компанія Sony до дня народження ігрової приставки PlayStation 4 поділилася статистикою продажів консолі та ігор для неї. До слова, цьогоріч останнє покоління PlayStation відзначає своє п'ятиріччя.

Про це повідомляється на офіційному сайті PlayStation.

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З моменту випуску PlayStation 4, 15 листопада 2013, компанія продала 86,1 мільйона приставок і 777,9 мільйона копій ігор та іншого програмного забезпечення для неї в міжнародному масштабі. Окрім того, для консолі випустили 11 великих оновлень системного програмного забезпечення.

У п'ятірку найпопулярніших ігор входять Call of Duty: Black Ops III, Destiny 2, Dead by Daylight, Just Cause 3 і Mafia III. А ось найбільш продаваними стали Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: WWII, FIFA 17, FIFA 18 і Grand Theft Auto V.

 

Статистика продажів PlayStation 4

Серед ігрових контролерів DualShock 4 найбільшою популярністю користується версія в класичному чорно-сірому виконанні, потім йдуть синій, червоний, білий і камуфляжний варіанти.

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Теги: Техно Ґаджети Ігри PlayStation Sony
Джерело: Техно
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