Цікава аномалія: озонова діра над Антарктикою рекордно зменшилась

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Озонова діра
Озонова діра / vselennaya.kiev.ua

Озонова діра над Антарктикою рекордно зменшилась за останній рік. Вона може стати однією з найменших за останні три десятиліття – її площа становить трохи більше 5 мільйонів метрів квадратних.

Як пише BBC, посилаючись на дані вчених із Служби моніторингу атмосфери, збільшення озонової діри в цьому році почався раніше звичайного.

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При цьому процес зупинився через кліматичні зміни, тобто потепління, яке підвищило температуру в стратосфері на 20-30 градусів. Саме це дестабілізувало процес руйнування озону.

Як розповів заступник голови європейського агентства CAMS Річард Энгелен, цей показник обнадіює, але надто радіти та розслаблятись не варто.

озонова діра над Антарктикою рекордно зменшилась

Озонова діра рекордно зменшилась

"Наразі ми повинні розглядати це явище як цікаву аномалію. Нам потрібно дізнатися більше про те, чим вона була викликана", – пояснив Энгелен.

Також він додав, що скорочення озонової діри не пов'язано з Монреальським протоколом, в рамках якого людство намагалося знизити вміст хлору та брому в атмосфері. Вчений пояснив, що ці речовини досі в повітрі.

"Очевидно, що люди почнуть задавати питання, пов'язані зі зміною клімату, але поки у нас немає відповідей", – додав заступник голови CAMS.Згідно з доповіддю Всесвітньої організації метрологічної в 2018 році, відновлення озонового шару до рівня до 1970 року можна очікувати тільки в 2060 році.

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Теги: Техно Космос Новини Техно Екологія
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