Ціна смартфона Samsung Galaxy Note10 з’явилась до анонсу

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Так може виглядати Samsung Galaxy Note10
Так може виглядати Samsung Galaxy Note10 / bgr.com

До офіційного анонсу нового флагманського смартфону Samsung Galaxy Note10 залишилось кілька днів. В мережі вже з’явились багато характеристик новинки. Тепер стала відома навіть вартість новинки.

Інсайдери назвали ціну нового флагмана від Samsung.

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  1. За його інформацією Galaxy Note10 буде коштувати 949 доларів (23 700 гривень).
  2. При цьому просунута модифікація Galaxy Note10 Plus оцінена у 1099 доларів (27 500 гривень).

Обидві версії отримають 256 ГБ флеш-пам’яті. Мова йде про ціни у США.

Що відомо про Samsung Galaxy Note10?

За чутками, смартфон отримає 6,3-дюймовий AMOLED-дисплей. Фронтальну камеру заховають у спеціальному вирізі. Для фронтальної камери застосували технологію Infinity-O – спеціальна дірка вгорі екрану. Залежно від регіону, новинка буде працювати на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855 Plus або Exynos 9825.

Камер передбачено три: стандартний модуль з 12-мегапіксельним сенсором, надширококутний модуль з 16-мегапіксельним сенсором і телефото модуль з 12-мегапіксельним сенсором.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung
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