Цукерберг хоче розділити Facebook на два незалежних бізнеси

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Цукерберг хоче розділити Facebook на два незалежних бізнеси
Цукерберг хоче розділити Facebook на два незалежних бізнеси / pidpryemec.com

CEO соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг планує розділити компанію на два відносно незалежних бізнеси. Таким чином будуть існувати окремі простори: громадський форум або "міська площа" та зашифрований простір або "вітальня".

Як пише видання Busines Insider, Цукерберг планує здійснити розподіл в найближчі 5 років.

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Що це таке. Як це працюватиме глава Facebook поки не пояснив. Нещодавно, були чутки про об’єднання аудиторії месенджерів Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger. Тож, ймовірно, на їхній базі буде сформовано «зашифровану вітальню».

За словами Цукерберга, вже найближчий рік компанія проведе консультації з експертами, урядом і органами охорони правопорядку.

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Теги: Техно Новини Техно Facebook Інтернет Марк Цукерберг
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