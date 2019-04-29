Цукерберг хоче розділити Facebook на два незалежних бізнеси

CEO соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг планує розділити компанію на два відносно незалежних бізнеси. Таким чином будуть існувати окремі простори: громадський форум або "міська площа" та зашифрований простір або "вітальня".

Як пише видання Busines Insider, Цукерберг планує здійснити розподіл в найближчі 5 років.

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Що це таке. Як це працюватиме глава Facebook поки не пояснив. Нещодавно, були чутки про об’єднання аудиторії месенджерів Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger. Тож, ймовірно, на їхній базі буде сформовано «зашифровану вітальню».

За словами Цукерберга, вже найближчий рік компанія проведе консультації з експертами, урядом і органами охорони правопорядку.

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