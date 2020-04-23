Турнір The International 2021 може відбутись у Києві

Україна подала заявку щодо проведення найбільшого у світі кіберспортивного турніру з відеогри Dota 2 — The International 2021. Турнір можуть провести у Києві.

Про це розповів один з найпопулярніших коментаторів по Dota 2 Віталій Волочай на своїй сторінці у Facebook.

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"Київ подав офіційну заявку на проведення найбільшого турніру в світі кіберспорту! Спасибі велике всім за підтримку! І будемо сподіватися, що результат буде хорошим", – додав Волочай.

Якщо заявка України переможе, то Київ вперше стане господарем головного чемпіонату з кіберспорту в світі. Як відомо, у 2017 році у столиці відбувся кіберспортивний турнір Major з Dota 2.

Цікавий факт, у 2011 році першим переможцем в історії турніру The International стала українська команда na'vi. Можливо це стане плюсом при виборі місця проведення для чемпіонату 2021.

Що відомо про The International

Це найбільший у світі кіберспортивний турнір, організований компанією Valve. В ньому бере участь 18 найкращих команд світу із дисципліни Dota 2. Частина команд отримують прямі запрошення, інші мають шанс потрапити на турнір через регіональні кваліфікації.

Фінальний етап турніру проводять на сцені перед глядачами.

Цього року The International 2020 планують проводити у Швеції з 18 по 23 серпня. Однак через пандемію коронавірусу турнір можуть перенести.

Заявки на організацію The International 2021 Valve почала приймати у лютому. Для проведення чемпіонату потрібно надати критий майданчик місткістю не менше 15 тисяч людей, а також виконати низку інших умов.

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