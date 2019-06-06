У Канаді побудують космодром для українських ракет

Місцева влада у Канаді дозволила збудувати космодром, з якого планують запускати українські ракети Циклон-4М.

За проект космодрому відповідає компанія Maritime Launch Services, повідомляє Alpha Centauri.

Читайте також: Фото дня: вчені отримали знімок двох новонароджених планет

Компанія MLS у звіті описала вплив запуску ракет на навколишнє середовище. У документі зазначені усі можливі сценарії аварій і їх наслідки для екології. Однак у компанії запевнили, що навіть при найгіршому результаті – наслідки будуть тимчасовими. Тож місцевим жителям і природі нічого не загрожує.



Приблизне місцерозташування космодрому

За словами Стіва Матьє, голови MLS, компанія розраховує почати будівництво космодрому у липні у 2019 році.

З космодрому будуть запускати українські ракети Циклон-4М. Вона зможе виводити до 5 тонн корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту. Перший запуск очікується в 2021 році. Загалом у майбутньому компанія запускатиме 8 ракет у рік.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно