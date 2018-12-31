У китайських школах запровадили "розумну" форму: що вона вміє

В китайських школах вирішили запровадити розумну уніформу. Вона дозволяє відстежувати місце розташування школярів, визначати, якщо вони засинають на уроках, і здійснювати оплату покупок без використання готівки.

Про це повідомляє The Verge.

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Як повідомляється, розумна уніформа для школярів оснащена двома чіпами на плечах, які дозволяють відстежувати, коли і де учні входять або виходять зі школи. Крім того, в парі з цим використовується система розпізнавання осіб на входах, щоб переконатися, що школяр одягнений в свій одяг. Таким чином, ніхто сторонній не може взяти чужу форму і проникнути на територію навчального закладу.

Форму можна прати, не турбуючись за роботу чіпів. За наявною інформацією, вона витримує до 500 прань і температуру до 150 градусів. Крім відстежування місцеположення, чіпи також можуть визначати коли учень заснув в класі. Крім того, з їх допомогою можна здійснювати покупки – оплата підтверджується розпізнаванням особи або відбитком пальця.

До слова, розумна уніформа вже використовується в 10 навчальних закладах китайської провінції Гуйчжоу.

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