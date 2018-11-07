У космосі помітили галактику-фонтан: неймовірні фото

Вчені виявили гігантську галактику-фонтан. Вона розташована за мільярд світлових років від Землі. В теорії науковці говорили про таке явище, як галактичний фонтан, але ніколи раніше його не бачили.

Цю інформацію передає Science Alert.

Отож, галактика-фонтан має центрі надмасивну чорну діру, яка "вихлюпує" холодний молекулярний газ, який потім падає назад в чорну діру і знову запускається цикл.

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"Фонтан" виявили у галактиці в основі кластера, відомого як Abell 2597.

"Можливо, це перша система, в якій ми знаходимо чіткі докази припливу холодного молекулярного газу до чорної діри та відтоку або підняття зі струменів, що випускаються чорною дірою", – розповів вчений з Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики Грант Тремблей.

Це явище вчені побачили вперше

Він також додав, що чорна діра в центрі цієї гігантської галактики діє як механічний насос в фонтані.

Що таке чорна діра? Це об'єкт у космосі, що має настільки потужну силу тяжіння, що жодні, навіть дуже швидкі частинки у тому числі світло, не можуть покинути його поверхню.

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