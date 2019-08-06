У Лондоні з'явився бар зі штучним інтелектом
Штучний інтелект підказує бармену, у якому порядку розливати напої. Також вона вказує на тих людей, які промайнули до барної стінки повз чергу.
Британська компанія DataSparQ створила технологію на основі штучного інтелекту. Новітня технологія для барів розпізнає обличчя людей в черзі та підказує, в якому порядку варто обслуговувати клієнтів, повідомляє Engadget.
Нову технологію почали тестувати у лондонському барі 5cc Harrild & Sons. Система знімає відвідувачів перед баром на камеру та виводить зображення на екран в режимі реального часу. Вона фіксує, в якому порядку люди підійшли до барної стійки, транслюючи номер над головою кожного відвідувача. Таким чином бармен бачить, в якому порядку обслуговувати відвідувачів. Кожен з клієнтів може побачити, скільки часу йому чекати на свою чергу.
Постійні відвідувачі спочатку були трохи скептично налаштовані, але як тільки побачили систему в дії, їм сподобалося. Це дозволяє нам максимізувати свій потенціал виключити потребу в штовханині в моменти, в бар приходить забагато людей, – каже бартендер Лука Ковіаніч.
Також штучний інтелект розпізнає вік відвідувачів, і люди, які здаються занадто молодими для вживання алкоголю, повинні показати документи.
Варто заспокоїти усі прихильників теорії змови – усі дані про клієнтів щодня автоматично видаляються.
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