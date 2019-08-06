У Лондоні з'явився бар зі штучним інтелектом

Британська компанія DataSparQ створила технологію на основі штучного інтелекту. Новітня технологія для барів розпізнає обличчя людей в черзі та підказує, в якому порядку варто обслуговувати клієнтів, повідомляє Engadget.

Нову технологію почали тестувати у лондонському барі 5cc Harrild & Sons. Система знімає відвідувачів перед баром на камеру та виводить зображення на екран в режимі реального часу. Вона фіксує, в якому порядку люди підійшли до барної стійки, транслюючи номер над головою кожного відвідувача. Таким чином бармен бачить, в якому порядку обслуговувати відвідувачів. Кожен з клієнтів може побачити, скільки часу йому чекати на свою чергу.

Постійні відвідувачі спочатку були трохи скептично налаштовані, але як тільки побачили систему в дії, їм сподобалося. Це дозволяє нам максимізувати свій потенціал виключити потребу в штовханині в моменти, в бар приходить забагато людей, – каже бартендер Лука Ковіаніч.

Також штучний інтелект розпізнає вік відвідувачів, і люди, які здаються занадто молодими для вживання алкоголю, повинні показати документи.

Варто заспокоїти усі прихильників теорії змови – усі дані про клієнтів щодня автоматично видаляються.

Інші функції цієї технології включають автоматичне повторне замовлення та "FaceTab", що дозволяє конкретним людям замовляти напої за свій рахунок. Налаштування потребує стандартної веб-камери, екрану з дисплеєм та підключення до Інтернету.

Ціна. Така розкіш коштуватиме орендодавцеві від 199 фунтів (240 доларів).

Дивіться відео, як працює штучний інтелект на барі від DataSparQ :