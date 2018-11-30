У Львові тестують розумну систему паркування

У Львові на території головного офісу компанії SoftServe тестують розумну систему паркінгу, яка працює на базі машинного навчання. Ця система дає змогу водіям зекономити час на пошук вільного місця.

Про це повідомили у прес-службі SoftServe.

Ця система включає мобільний додаток та LCD дисплей, розміщений на в’їзді до паркінгу.

Читайте також: Відео дня: штучний інтелект написав ідеальний сценарій реклами

Система використовує дані із камер спостереження, які розміщені на даху та застосовує алгоритми машинного навчання. Із цими інструментами вона аналізує дані отриманих зображень. Після цього інформація потрапляє до системи та виводиться на екран, вказуючи вільні, зайняті чи паркомісця.

Нова система не потребує багато сенсорів чи кабелю, тож може використовуватись для паркування відкритого типу.

Нараді у Львові планують встановити ще кілька таких розумних паркінгів на трьох найбільших паркувальних об’єктах у центрі Львова.

Розумна система партування: як вона працює

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно