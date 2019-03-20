У NASA можуть бути проблеми із місією на астероїді Бенну

У космічного апарату NASA Osiris-Rex виникнуть труднощі під час збору зразків на астероїді Бенну. Зонд має торкнутися поверхні небесного тіла у 2020 році.

У NASA повідомили, що астероїд покритий валунами і не має значних пласких місць. Тож зондові буде складніше збирати зразки породи.

"Там більш міцна поверхня, ніж ми передбачали", – заявив голова місії Данте Лауретта.

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Та все ж науковці сподіваються, що Osiris-Rex таки вдасться знайти місце для збору зразків.

Що відомо про місію? Osiris-Rex досяг астероїда у грудні минулого року. У липні 2020 року зонд торкнеться поверхні астероїда. Він має сконтактуватись з плоскою зоною астероїда розміром не менше ніж 50 м. Після збору матеріалу він повернеться на Землю – орієнтовно у 2023 році.

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