У Нідерландах закрили сервер, яким користувались піратські сайти в Україні

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"Постраждали" піратські сайти в Україні
"Постраждали" піратські сайти в Україні / inksystem.biz

У Нідерландах закрили систему Moonwalk, що надавала серверні послуги для багатьох піратських сайтів. Послугами цього сервісу користувались і піратські сайти в Україні.

Як пише torrentfreak.com, ця база даних містила 26 тисяч фільмів і понад 10 тисяч телешоу.

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Moonwalk почав працювати в 2013 році. З того часу система показала 33 490 фільмів і телепередач.

Хостинг-провайдерам, які користуються послугами сервера, рекомендують відключити потокові сервери і зберегти докази щодо Moonwalk.

via GIPHY

Хто постраждав? Загалом, сервер забезпечував піратський контент приблизно для 80% російських потокових сайтів, а також для деяких сайтів з України. Що буде далі з сервісом – поки невідомо. Деякі сайти, які користувались його послугами, повідомляють що сервер "закритий назавжди".

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Інтернет Новини Техно Техно Пірати Нідерланди
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