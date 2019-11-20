Україна розробила апарат для вивчення Місяця: відео проєкту

Українське конструкторське бюро «Південне» розробило космічний лендер для досліджень поверхні Місяця і доставки на природний супутник Землі вантажу.

Як передає пресслужба КП "Південне", космічного апарату презентували на Dubai Airshow 2019 (міжнародна авіаційно-космічна виставка у Дубаї).

До теми: На крок ближче до пілотованих місій: SpaceX провела успішні випробування корабля Crew Dragon

Деталі про місяцехід

Апарат створюють для досліджень поверхні Місяця. Згідно із проєктом, він може доставити на супутник до 150 кілограмів корисного вантажу. Загалом передбачено, що лендер може зробити три перельоти з науковим обладнанням.

"У перспективі це відкриває нові можливості для науково-дослідної діяльності, пошуку корисних копалин на Місяці", – кажуть у бюро.

На Dubai Airshow 2019 уперше показали макет місячного лендера у масштабі 1:5.

Український апарат для вивчення Місяця: відео

Що відомо про КБ "Південне"? Це українське підприємство, що розробляє бойові ракетні комплекси та ракетно-космічні системи. Для створення техніки бюро працює спільно з Південним машинобудівним заводом та іншими суміжними підприємствами.



Підприємство розробило такі ракети-носії, як "Космос", "Інтеркосмос", "Циклон-2", "Циклон-3". Вони були створені на базі бойових ракет, вивели на орбіти штучних супутників понад 1100 космічних апаратів, відігравши значну роль в освоєнні космічного простору.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно