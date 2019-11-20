Україна розробила апарат для вивчення Місяця: відео проєкту

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Український апарат для вивчення Місяця

Українське конструкторське бюро «Південне» розробило космічний лендер для досліджень поверхні Місяця і доставки на природний супутник Землі вантажу.

Як передає пресслужба КП "Південне", космічного апарату презентували на Dubai Airshow 2019 (міжнародна авіаційно-космічна виставка у Дубаї).

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Деталі про місяцехід

Апарат створюють для досліджень поверхні Місяця. Згідно із проєктом, він може доставити на супутник до 150 кілограмів корисного вантажу. Загалом передбачено, що лендер може зробити три перельоти з науковим обладнанням.

"У перспективі це відкриває нові можливості для науково-дослідної діяльності, пошуку корисних копалин на Місяці", – кажуть у бюро.

На Dubai Airshow 2019 уперше показали макет місячного лендера у масштабі 1:5.

Український апарат для вивчення Місяця: відео

Що відомо про КБ "Південне"? Це українське підприємство, що розробляє бойові ракетні комплекси та ракетно-космічні системи. Для створення техніки бюро працює спільно з Південним машинобудівним заводом та іншими суміжними підприємствами.

Підприємство розробило такі ракети-носії, як "Космос", "Інтеркосмос", "Циклон-2", "Циклон-3". Вони були створені на базі бойових ракет, вивели на орбіти штучних супутників понад 1100 космічних апаратів, відігравши значну роль в освоєнні космічного простору.

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Теги: Техно Новини Техно Космос Місяць
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