Україна у десятці країн Європи за кількістю IT-cпеціалістів

Україна потрапила до 10 країн Європи, за кількістю фахівців, що працюють у сфері IT. Так, у 2018 році в нашій країні працювали 184 тисячі 700 розробників програмного забезпечення.

Такі дані опубліковані у звіті про стан європейської технічної індустрії State of European Tech. При цьому у 2017 IT-cпеціалістів в Україні було менше на 12 тисяч працівників.

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Найбільша кількість IT-шників працює у Німеччині. Там, у 2018 році нарахували 851 тисяча фахівців. На другому місці – Великобританія – 83 500 фахівців IT. А трійку лідерів замикає Франція – 491 800 працівників.

Україна у цьому рейтингу займає 9 сходинку. А на 10 місці опинилась Швеція – 166 тисяч працівників. Цікаво, що у цій країні, а також у Нідерландах за останній рік простежується зменшення кількості IT-cпеціалістів.

Рейтинг країн Європи за кількістю IT-cпеціалістів

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