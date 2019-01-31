Україна у десятці країн Європи за кількістю IT-cпеціалістів

56 Читать новость на русском
Україна у десятці країн Європи за кількістю IT-cпеціалістів
Україна у десятці країн Європи за кількістю IT-cпеціалістів / realno.te.ua

Україна потрапила до 10 країн Європи, за кількістю фахівців, що працюють у сфері IT. Так, у 2018 році в нашій країні працювали 184 тисячі 700 розробників програмного забезпечення.

Такі дані опубліковані у звіті про стан європейської технічної індустрії State of European Tech. При цьому у 2017 IT-cпеціалістів в Україні було менше на 12 тисяч працівників.

Читайте також:  Що обирають IT-шники: найпопулярніші мови програмування в Україні

Найбільша кількість IT-шників працює у Німеччині. Там, у 2018 році нарахували 851 тисяча фахівців. На другому місці – Великобританія – 83 500 фахівців IT. А трійку лідерів замикає Франція – 491 800 працівників.

Україна у цьому рейтингу займає 9 сходинку. А на 10 місці опинилась Швеція – 166 тисяч працівників. Цікаво, що у цій країні, а також у Нідерландах за останній рік простежується зменшення кількості IT-cпеціалістів.

Україна у десятці країн Європи за кількістю IT-cпеціалістів

Рейтинг країн Європи за кількістю IT-cпеціалістів

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно IT-бізнес
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
29 січня 21:03 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
2107
NASA захищатиме Землю від астероїдів
28 січня 22:09 NASA захищатиме Землю від астероїдів
Борис Немировський 1058
Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
28 січня 20:02 Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
1605
День народження Леоніда Каденюка: цитати українця про Всесвіт, які надихають
28 січня 14:02 День народження Леоніда Каденюка: цитати українця про Всесвіт, які надихають
Юліана Вінтюк 10583
Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
27 січня 20:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 7698
#10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
26 січня 20:04 #10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
3674
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук