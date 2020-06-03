Компанія SpaceX успішно запустила корабель Crew Dragon з американськими астронавтами. Зараз екіпаж корабля приєднався 63-го екіпажу МКС та продовжує свою місію. Олексій Пахунов, як і сотні інших людей, що працюють у SpaceX, вніс свій вклад в цей успіх.

24 канал детально висвітлював цю історичну подію. Все про важливий для США й світу запуск можна прочитати тут. За підготовку та політ ракети відповідала команда SpaceX. Олексій Пахунов працює в компанії Ілона Маска інженером програмного забезпечення.

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Українець веде власний блог де детально розповідає про переїзд та досвід роботи в Microsoft та Google. Він детально розповів про себе й те чим займається у SpaceX з огляду на прикуту до нього увагу після успішного старту ракети.

Переїзд та кар'єра

Олексій Пахунов народився в Житомирі, а освіту здобув у Хмельницькому Технологічному університеті "Поділля" (сьогодні це Хмельницький Національний Університет) за спеціальністю "Комп'ютерні системи та мережі".

У 2004 році Пахунов переїхав до Данії. Там він працювати в офісі компанії Microsoft у Копенгагені. Вже в 2006-му він перейшов працювати в команду Windows Kernel і знову переїхав, але цього разу вже в США. Як розповідає Олексій у своєму блозі, пізніше він працював в одній з груп Microsoft Research, а в 2012 році перейшов в Google, де працював над Chrome Remote Desktop.

Робота в SpaceX

Історія кар'єри в компанії американського мільярдера Ілона Маска розпочалася з пропозиції рекрутера. Олексій погодився, позаяк тут він міг поєднувати улюблені хобі: програмування та космос. Відтак Пахунов працює у SpaceX з 2013 року і зараз зайнятий над проєктом міжпланетного корабля Starship.



Олексій Пахунов перед ракетою Falcon 9 від SpaceX

Програмне забезпечення ракети Falcon

Після історичного запуску Crew Dragon, який здійснила SpaceX у співпраці з NASA, на Олексія Пахунова звернули увагу його земляки, про що він написав у своєму блозі.

Там він одразу відповів на важливі питання про запуск, його роботу в SpaceX та свою ролю в компанії.

"Успішний запуск пілотованого Crew Dragon до Міжнародної космічної станції заслужено викликав підвищену увагу з боку як засобів масової інформації, так і простих смертних. Як-не-як такі події трапляються нечасто".

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Що набагато гірше, звістка про те, що в SpaceX працює українець, викликала неабиякий ажіотаж в Facebook і хвилю чуток…,

– наголосив він.

Відтак Олексій розвінчав кілька фейків про себе, та пояснив очевидні речі, які, як виявилося, не такі очевидні для багатьох людей. За словами Пахунова, він не пише "все програмне забезпечення, яке відповідає за політ Crew Dragon". Цим займається кілька сотень людей протягом багатьох років роботи.

Українець пояснив, що раніше він займався розробкою програмного забезпечення для ракети Falcon 9 та її важкого аналогу Falcon Heavy. Зараз же Олексій працює над програмним забезпеченням, яке допоможе підняти у небо міжпланетний корабель Starship, який Ілон Маск планує використовувати для транспортування вантажів, доставки людей на Землі та аналогічних цілей на Місяць та Марс.

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Щодо себе, то Олексій наголосив, що сам не мав жодного стосунку до розробки програмного забезпечення для корабля Crew Dragon. Цим займалися зовсім інші люди з великої команди SpaceX. Втім певний вклад він все ж зробив.

Само собою, оскільки софт для всіх чотирьох проєктів збирається з однієї кодової бази, то частина мого коду використовується при польоті Dragon,

– додав Олексій.



Робоче середовище Олексія Пахунова – Mission control

У команді Олексія Falcon Software працює близько десяти чоловік. Вони пишуть код для ракет і наземної інфраструктури.

Українець також розставив крапки над "і" щодо своєї посади. Ким його лише не називали, від "головного розробника" до відповідального за посадку ракети Falcon 9.

"Ні, моя посада не називається "головний розробник". Головний інженер (Chief Designer) у нас – Ілон Маск власною персоною. Sr. Software Engineer – це всього лиш звичайний розробник, просто досвідчений. Ця посада не передбачає керівництва людьми. Для цього є менеджери і керівники груп".

До слова, стосовно Falcon 9 , то Олексій справді був відповідальним за запуск ракети у 2015 році та відповідав за запуск важкої ракети Falcon Heavy, однак мовиться про посаду Responsible Engineer.

Відповідальний інженер координує взаємодію різних груп в тій чи іншій області. Наприклад, інженер відповідає за автоматичну систему переривання польоту... Завдання відповідального інженера полягає не в тому, щоб зробити всю роботу самому, а в тому, щоб вся робота (в одній певній галузі) була зроблена тими, хто повинен її зробити.

З блогу Олексія Пахунова.

На завершення Олексій відповів на запитання, яке ставлять йому найчастіше – Чи багато інших вихідців зі східноєвропейських країн працюють у SpaceX. Українець наголосив, що в компанії Ілона Маска працює багато українців, росіян та безліч людей з інших країн, "як і в будь-якій великий американській компанії".

Дивіться відео Crew Dragon та українці: