Українець отримав 20 тисяч доларів за виявлення уразливості у Steam

Компанія Valve, якій належить сервіс Steam, виплатила 20 тисяч доларів українцеві Артему Московському за виявлення уразливості.

Про це пише ain.ua.

У серпні Московський виявив помилку, що дає змогу потенційним хакерам безкоштовно генерувати ліцензійні ключі.

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Компанія Valve відреагувала на повідомлення Московського та провела внутрішню перевірку. Завдяки тому, що українець виявив бак, Valve виплатила йому 20 тисяч.

Це вже не вперше Артем Московський заробляє на багах у Valve. Раніше компанія виплатила йому близько тисячі доларів за незначні баги. А у липні йому заплатили 25 тисяч доларів за виявлену уразливість, яка відкрила доступ до базі даних Steam.

Що таке Steam? Це сервіс для продажу відеоігор та спілкування гравців. У Steam також забезпечує автоматичні оновлення та новини у сфері ігор. Станом на 2017 рік, кількість активних користувачів досягла 125 мільйонів.

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