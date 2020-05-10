В Україні "помирає" IT-Індустрія: аналітики навели шокуючу статистику

Сьогодні в українській IT-індустрії можна спостерігати справжню кризу. Річ у тім, що стрімко зменшилася кількість вакансій, натомість конкуренція зростає.

Як зазначають аналітики порталу DOU, в IT-компаніях кажуть, що кандидатів стало більше, але рівнів Junior і Middle. Крім того, ті, кого скоротили, є готовими працювати за менші гроші. Про це мовиться в аналізі ринку праці станом на квітень 2020 року, який опублікував ресурс.

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Так, у квітні кількість опублікованих вакансій зменшилася на понад третину – 38%, якщо враховувати середньомісячну кількість вакансій за останній рік. Якщо ж порівнювати квітень із березнем 2020-го, то скорочення було на 20%.

За словами фахівців, кількість вакансій зменшилася майже в усіх категоріях. Позитивна динаміка у квітні була лише у Unity, Security і Product Manager, але і там вона – незначна. Серед найпопулярніших категорій найбільший спад (понад 50%) можна спостерігати у .NET, QA, Front-End, Ruby і HR.

Водночас найгірша динаміка серед великих міст – у Харкові та Львові. Тут число вакансій упало на 44% і 40% відповідно.

У підсумку суттєве зменшення вакансій призвело до збільшення конкуренції серед кандидатів. У квітні 39 відгуків в середньому отримувала одна вакансія для HR і 25 — для Front-end. І це в чотири рази більше, ніж торік. Також зменшилася кількість відгуків лише в категорії Unity — з 9 у квітні 2019-го до 4 у квітні 2020-го.

Серед новачків найбільше вакансій було в категорії Marketing, QA, Sales і PHP. Серед "мідлів", окрім Front-end і QA, в топ за кількістю вакансій вийшли ще DevOps.

І враховуючи кількість відгуків (менше як 6 на одну вакансію), ці спеціалісти сьогодні почуваються чи не найспокійніше,

– додають у DOU.

Щодо вакансій з вимогою досвіду понад 5 років, то тут у топі були Java, Front-end і .NET.

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До слова, криза вдарила й по світових гравцях. Зокрема, сервіс Uber готується звільнити 14% усіх своїх працівників. Звільнення торкнулися штатних співробітників зі служби підтримки користувачів, а також фахівців із найму. Загалом в Uber працюють 26,9 тисячі людей.