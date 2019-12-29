24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Українці можуть купувати новий iPhone з двома SIM-картками

110 Читать новость на русском
iPhone з двома SIM-картками / iphones

Відтепер українці можуть придбати iPhone, який підтримує роботу із двома SIM-картками. Одна із карт – це електронна SIM-картка.

Про це Техно 24 повідомили у пресслужбі Алло. З 29 грудня у їхній мережі магазинів можна придбати iPhone у парі із стартовим пакетом eSIM від мобільного оператора lifecell.

Важливо: Відомий магазин продавав браковані iPhone: деталі скандалу

Що таке eSIM? Це електронна SIM-картка, яка дає змогу активувати тарифний план стільникового зв'язку оператора без необхідності використовувати фізичну картку.

Які iPhone підтримують eSIM

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone Xs
  • iPhone Xs Max
  • iPhone Xr

Окрім того, електронну карку підтримують деякі моделі iPad та Apple Watch. Однак, чи надійдуть такі девайси у продаж в Україні — поки не повідомляють.

Як відомо, lifecell анонсував запуск електронної SIM-картки у листопаді. Вартість стартового пакету становить 150 гривень. Користувачеві потрібно відсканувати QR-код з ваучера і обрати відповідний тариф.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Меню на Новий рік 2020: які смаколики приготувати вдома
сьогодні
30961
Автор: Ірина Полицька
Теги: iPhone Apple Новини Техно Смартфони Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:52 Вкрали смартфон: що робити та як його відстежити
Назар Токар 2843
28 грудня 22:02 Огляд смартфона Xiaomi Redmi 8A — потужна батарея і низька ціна
Назар Токар 6901
28 грудня 20:12 Прориви року: найбільші успіхи українських стартапів у 2019
Юлія Бабич 1006
28 грудня 08:08 Огляд Xiaomi Mi Band 4: недорогий фітнес-трекер з якісним акумулятором
Назар Токар 2481
26 грудня 08:06 Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
Ірина Полицька 5018
Новини
Більше новин
Залиште відгук