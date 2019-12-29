Українці можуть купувати новий iPhone з двома SIM-картками

Відтепер українці можуть придбати iPhone, який підтримує роботу із двома SIM-картками. Одна із карт – це електронна SIM-картка.

Про це Техно 24 повідомили у пресслужбі Алло. З 29 грудня у їхній мережі магазинів можна придбати iPhone у парі із стартовим пакетом eSIM від мобільного оператора lifecell.

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Що таке eSIM? Це електронна SIM-картка, яка дає змогу активувати тарифний план стільникового зв'язку оператора без необхідності використовувати фізичну картку.

Які iPhone підтримують eSIM

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

Окрім того, електронну карку підтримують деякі моделі iPad та Apple Watch. Однак, чи надійдуть такі девайси у продаж в Україні — поки не повідомляють.

Як відомо, lifecell анонсував запуск електронної SIM-картки у листопаді. Вартість стартового пакету становить 150 гривень. Користувачеві потрібно відсканувати QR-код з ваучера і обрати відповідний тариф.

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