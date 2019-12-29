Українці можуть купувати новий iPhone з двома SIM-картками
Відтепер українці можуть придбати iPhone, який підтримує роботу із двома SIM-картками. Одна із карт – це електронна SIM-картка.
Про це Техно 24 повідомили у пресслужбі Алло. З 29 грудня у їхній мережі магазинів можна придбати iPhone у парі із стартовим пакетом eSIM від мобільного оператора lifecell.
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Що таке eSIM? Це електронна SIM-картка, яка дає змогу активувати тарифний план стільникового зв'язку оператора без необхідності використовувати фізичну картку.
Які iPhone підтримують eSIM
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone Xr
Окрім того, електронну карку підтримують деякі моделі iPad та Apple Watch. Однак, чи надійдуть такі девайси у продаж в Україні — поки не повідомляють.
Як відомо, lifecell анонсував запуск електронної SIM-картки у листопаді. Вартість стартового пакету становить 150 гривень. Користувачеві потрібно відсканувати QR-код з ваучера і обрати відповідний тариф.
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