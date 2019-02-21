Українці потрапили у рейтинг найінноваційніших компаній у світі

Одразу дві українські компанії – Grammarly і MacPaw – потрапили в рейтинг найбільш інноваційних компаній у світі. Рейтинг сформувало видання Fast Company.

Як повідомляє ain.ua, Grammarly і MacPaw потрапили в розширену версію рейтингу, де компанії розбиті за категоріями.

Зокрема, Grammarly займає 7 місце з десяти в категорії "Штучний інтелект", а MacPaw – дев'яте в категорії "Європа". Перша компанія потрапила у рейтинг за "припущення, як ми можемо покращити наш лист", а другий – за створення "Netflix для додатків на Mac".

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А от лідерами рейтингу топ-50 найбільш інноваційних компаній стали Meituan Dianping, Grab, і НБА.

Що таке Grammarly? Це сервіс для перевірки граматики, що працює на базі штучного інтелекту. Додаток підвищує якість письмового спілкування, враховуючи індивідуальний стиль користувача і його комунікативні цілі, пропонуючи виправлення, які роблять текст граматично, стилістично і структурно правильним

Що таке Setapp від MacPaw? Це сервіс, що створив такий собі "магазин у магазині" на майданчику App Store. За рік стартап набрав 15 тисяч платних клієнтів. А Setapp і потрапила у список номінантів американської стартап-премії ProductHunt.

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